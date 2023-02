Le italoalbanesi Hana e gli svedesi Symbio in concerto a Vo’ on the Folks

Doppio spettacolo alla Sala della Comunità di Brendola (Vicenza) con gli svedesi Symbio e le italoalbanesi Hana. Sabato 11 febbraio la cittadina vicentina inaugura la nuova edizione della rassegna Vo’ on the Folks con un doppio concerto con due tra le più interessanti realtà della musica etnica europea.

In scena dalle ore 21 il duo Hana, progetto nato dall’incontro tra Hersi Matmuja (artista albanese che ha rappresentato il suo paese all’Eurovision Song Contest del 2014, voce dell’Orchestra di Piazza Vittorio) e la polistrumentista vicentina Ilaria Fantin, attiva da oltre 15 anni nel campo della musica antica e tradizionale, già al fianco di Petra Magoni, Patrizia Laquidara e dell’arpista Kate?ina Ghannudi.

A seguire, l’unica tappa italiana del combo scandinavo Symbio, una delle più interessanti realtà della scena folk nordeuropea. Il duo composto da Johannes Geworkian Hellman (ghironda) e Lars Emil Öjeberget (fisarmonica, kickboxing) presenta in esclusiva a Brendola l’ultimo album “Endeavour”, pubblicato lo scorso anno. Il terzo lavoro del gruppo premiato agli Swedish Folk & World Music Awards nel 2016 e più di recente al Folk Alliance International di New Orleans, segue il successo dei precedenti lavori, "Phoresy" (2016) e "Rising" (2018).



Tra gli artisti attesi nei prossimi giorni alla Sala della Comunità: Enkhjargal Trio dalla Mongolia, l’irish music dei Willos’ e il multietnico quartetto Khayal. Fin dal 1996, Brendola - la porta dei Berici - ha accolto musiche, tradizioni, storie e culture diverse unite in nome della massima libertà espressiva. Per info: www.saladellacomunita.com.