Halloween Party: serata in maschera, film horror night

Pronti per l'aperitivo più spaventoso di Vicenza? Al Saltatempo lunedì 31 Ottobre 2022 dalle ore 19 c'è HALLOWEEN PARTY | Film Horror Night.

Un aperitivo di Halloween in maschera.

Tema della serata: film horror.

Chi riuscirà a stupire la giuria con la maschera più divertente e spaventosa della serata vincerà un premio:

bag Saltatempo

birretta artigianale del Lucky Brews in lattina

buono consumazione

dolcino.

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 19:00

Halloween Party | Film Horror Night

Saltatempo Via G. Pecori Giraldi, 8, Vicenza, whatsapp: 349 399 9172.