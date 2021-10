Halloween horror night al Cinema Odeon: 4 terrificanti film

Prezzo non disponibile

Siete pronti, un film dopo l’altro, a rabbrividire con 4 capolavori horror uno più terrificante dell’altro?

DOMENICA 31/10/2021 DALLE ORE 20:45 ALLE 05:30

Programma Cinema Odeon Vicenza

• Ore 20.45 - SHINING Extended Edition, il capolavoro di Stanley Kubrick nella versione con 25 minuti di scene inedite.. IMPERDIBILE!

• Ore 23.30 - LA COSA di John Carpenter, regista di Halloween, l'alien-horror movie che ha sconvolto il pubblico nel 1983

• Ore 1.40 - CARRIE - LO SGUARDO DI SATANA di Brian DePalma, un cult movie che non ha eguali che terrorizza dal primo all’ultimo minuto

• Ore 3.30 - LA NOTTE DEI MORTI VIVENTI di George A. Romero - il primo straordinario zombie movie, un incubo notturno che vi accompagnerà fino all’alba

BIGLIETTO UNICO per SHINING e gli altri 3 FILM: 8 Euro

L'iniziativa è realizzata con il contributo del bando "Vicenza oltre il Covid" del Comune di Vicenza - Assessorato alla Cultura.

I biglietti sono già disponibili in cassa e online:

https://odeonvicenza.18tickets.it