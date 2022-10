Halloween: percorso horror all'interno del Castello

Domenica 30 e Lunedì 31 ottobre 2022 al Castello di Thiene è in programma un'esperienza horror interattiva per adulti e ragazzi dai 14 anni.

"Si crede che nella notte di Halloween il velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti diventi così sottile da poter essere attraversato: i morti possono così tornare dall'aldilà ed entrare in contatto coi vivi...oscure presenze popolano il castello in questi giorni, anime dannate che non amano essere disturbate...avrete il coraggio di affrontarle?"



POST MORTEM è una avventura immersiva nelle sale del Castello.

Dalle ore 18.30 alle ore 23.30. Durata del percorso 35 minuti. Ingressi ogni 15'. Costo del biglietto € 15.00.

Per adulti e ragazzi dai 14 anni. Non è permessa la partecipazione dei ragazzi al di sotto dei 14 anni se non accompagnati e sotto la responsabilità di una persona adulta

Si può prenotare l’evento a questo link del sito del Castello di Thiene: https://www.castellodithiene. com/it/notizie/Post_Mortem. aspx

Informazioni: info@castellodithiene.com - tel. 329 8541962

Indirizzo: Castello di Thiene, Corso Giuseppe Garibaldi, 2, Thiene (VI)

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.



E' riservato ad un pubblico in grado di sopportare la tensione di un percorso avventura spaventoso.



Presentarsi alla biglietteria 10 minuti prima dell'orario prenotato.



L'evento si svolge anche in caso di maltempo.