Weekend lungo di Halloween al Castello di Thiene con una serie di esperienze per tutti, da venerdì sera fino a domenica. Venerdì 29 ottobre spazio agli appassionati del terrore: si celebrano i 50 anni dall'uscita dell'horror girato in Castello nel 1971 "La notte che Evelyn uscì dalla tomba"; un originale tour guidato, con introduzione del critico cinematografico Alessandro Comin, nei luoghi del film che all'epoca fu citato da una icona come Stephen King. Una visione diversa e nuova del Castello.

Nei due giorni successivi, sabato 30 e domenica 31 ottobre, a partire dalle 18.30 fino alla mezzanotte, il Castello diventa un vero e proprio manicomio vittoriano: c'è Asylum. Si tratta di una è una esperienza horror interattiva per adulti e ragazzi (consigliato esclusivamente dai 14 anni in su). Una fuga rocambolesca tra corridoi, segrete e laboratori abilmente ricostruiti tra le mura del Castello. Cosa succederà lungo il percorso? Non è dato a saperlo. Ma le emozioni forti sono assicurate anche perchè nulla è come sembra e da ogni angolo può spuntare qualcuno o qualcosa.

A realizzare l'evento il team di attori e scenografi di Caraval Spettacoli che garantiscono: "da questa esperienza ne uscirete pazzi". *Venerdì 29 ottobre 2021, ore 20.30 Anteprima Halloween al Castello: ore 20.30 visita guidata "La Notte che Evelyn uscì dalla tomba".

Ingresso: euro 10. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria su www.castellodithiene.com *Sabato e Domenica 30 e 31 ottobre 2021, dalle ore 18.30 Halloween al Castello (sabato 30 e domenica 31): Asylum, ne uscirete pazzi Percorsi: dalle ore 18.30 fino alle ore 24.00. Durata del percorso 35 minuti (per adulti e ragazzi dai 14 anni). Ingressi ogni 15 min. Costo del biglietto € 15.00 per persona Asylum è un progetto ideato e realizzato da Caraval Spettacoli www.caraval.it Prenotazione obbligatoria online sul sito www.castellodithiene.com Per accedere a tutti gli eventi è necessario esibire il green pass.

