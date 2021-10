Halloween al castello di Thiene: Asylum, esperienza horror interattiva

Un Halloween speciale al Castello di Thiene. Sabato 30 e Domenica 31 ottobre 2021, la dimora thienese si trasforma in un vero e proprio manicomio. Asylum è una esperienza horror interattiva per adulti e ragazzi (consigliato esclusivamente dai 14 anni in su); fatevi accompagnare in un viaggio che si sviluppa tra corridoi, segrete e laboratori di un manicomio dell'epoca vittoriana meticolosamente ricostruito tra le mura del Castello. L'ingresso è scaglionato a turni a partire delle ore 18.30.



Percorsi: dalle ore 18.30 fino alle ore 24.00. Durata del percorso 35 minuti. Ingressi ogni 15' Costo del biglietto € 15.00 p.p.



Per adulti e ragazzi dai 14 anni



Per accedere è necessario esibire il green pass; prenotazione online sul sito www.castellodithiene.it



Asylum è un progetto ideato e realizzato da www.caraval.it

