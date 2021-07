In Conservatorio arriva Gustus Vini e Sapori di Vicenza 

A raccontare l’identità vitivinicola del territorio berico saranno 25 aziende che, nel chiostro del Conservatorio tra portici e spazi verdi, proporranno in degustazione oltre 100 etichette. Sarà l’occasione giusta per scoprire gli autoctoni Tai Rosso e Garganega, i bianchi Pinot Grigio e Sauvignon e i grandi rossi a base di Cabernet, Merlot e Carménère.

L’undicesima edizione di Gustus – Vini e Sapori di Vicenza si terrà il fine settimana del 23 e 24 ottobre 2021 al Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza.

Due giorni in cui scoprire la storia e i vini delle DOC Colli Berici, Vicenza e Gambellara attraverso banchi d’assaggio con i produttori, degustazioni guidate e convegni aperti al pubblico.

“Siamo lieti di annunciare l’undicesima edizione di Gustus – commenta Giovanni Ponchia, Direttore del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza – un evento atteso e di riferimento per Vicenza ma anche per chi viene da fuori regione e vuole scoprire il nostro territorio. Torniamo in città e lo facciamo in una sede iconica: il Conservatorio è un luogo dove giovani talenti vengono scovati, nutriti e fatti crescere. Che sia di buon auspicio per i nostri vini, che si stanno affermando sempre più anche sulla scena internazionale”.

In un clima coinvolgente e amichevole, Gustus offre agli appassionati la possibilità di conoscere i vini e i vitigni autoctoni dei Colli Berici e di visitare un bellissimo territorio ricco di natura e autenticità, con un patrimonio artistico e culturale unico nel centro storico di Vicenza e nelle ville palladiane che punteggiano il paesaggio.

La musica dei giovani studenti sarà co-protagonista e accompagnerà durante le due giornate il banco d’assaggio aperto al pubblico dalle 17.00 alle 22.00 di sabato 23 e dalle 16.00 alle 21.00 di domenica 24 ottobre.

Il costo del biglietto, che comprende calice, coupon per degustazioni libere e un piatto di tipicità gastronomiche, è di 20 euro per l’intero e di 15 euro per il ridotto. L’ingresso ridotto è riservato a tutti coloro che acquisteranno il biglietto in prevendita su Musement e ai Soci Ais, Onav, Fis, Slow Food, Fisar.

GUSTUS: TUTTA UN’ALTRA MUSICA

I vini dei Colli Berici, Vicenza e Gambellara saranno protagonisti al Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza

Gustus – Vini e Sapori di Vicenza 2021

Quando: sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021

Dove: Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” in Contra' San Domenico 33, Vicenza

Orari: Sabato dalle 17.00 alle 22.00 e domenica dalle 16.00 alle 21.00

Biglietti: € 20 per l’intero e di € 15 per il ridotto, riservato a tutti coloro che acquisteranno il biglietto in prevendita su Musement e per i Soci Ais, Onav, Fis, Slow Food, Fisar.

Info: gustus.stradavinicolliberici.it