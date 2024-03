Gustate Campese, a Pasquetta passeggiate e ricco stand gastronomico

Una giornata all'insegna della natura, della famiglia e degli amici, da trascorrere all'aperto, fra le meravigliose colline di Campese e dintorni. Pasquetta a Campese il 1 aprile 2024.



PROGRAMMA

Partenza libera dalle ore 8,30 alle ore 10,30 presso gli impianti sportivi di Campese adiacenti alla Chiesa della Santa Croce, in Via IV Novembre.

3 percorsi fra cui scegliere: 5km (sentiero adatto per Famiglie con passeggini), 10km (sentiero più impegnativo con 500 m di dislivello e sentieri di montagna), 11km (anello del Brenta, facile e pianeggiante). Lungo i 3 percorsi saranno attivi dei ristori a pagamento con cibo e bevande per tutti i partecipanti.

Ricco stand gastronomico attivo alla partenza/arrivo. Per il pranzo si consiglia la prenotazione prima della partenza (menù a scelta fra frittura di pesce + patate fritte, spiedo + patate fritte, bevande a scelta).



Intrattenimento per i Bimbi by Tanguro!

Partecipazione GRATUITA e aperta a Tutti.

Parte del ricavato sarà devoluto all'Associazione Oncologica San Bassiano-Onlus, alla Scuola Primaria IV Novembre di Campese e non solo...

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. I Volontari addetti ai punti di ristoro e alla sicurezza lungo i vari attraversamenti del percorso termineranno il servizio alle ore 12:30.



Per qualsiasi informazione: Candido 348 553 7593 - Paolo 340 074 0101