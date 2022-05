Il Gruppo Unicomm inaugura il Famila di Piovene Rocchette (VI)

Giovedì 12 maggio il Gruppo Unicomm di Dueville (associato a Selex Gruppo Commerciale) inaugura il nuovo Famila a Piovene Rocchette in via Gorizia 101. Il punto vendita è collocato in un punto nevralgico della viabilità dell’Alto Vicentino, in testa alla rotatoria dove sfociano le arterie provenienti dalla Valle dell’Astico, da Schio e da Thiene, candidandosi quindi ad offrire un servizio non solo agli abitanti della zona ma anche ai tantissimi cittadini pendolari di passaggio.

All’interno del punto vendita lavoreranno quasi 35 collaboratori per una superficie di vendita di quasi 1500 mq con 6 casse.

“Nell’Alto Vicentino ci sono le nostre radici, visto che l’avventura di Unicomm è partita proprio da Schio oltre settant’anni fa – spiega Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm – Siamo contenti di arrivare a Piovene Rocchette, una piazza importante e che merita un servizio di alta qualità. Questo punto vendita, costruito secondo gli standard più moderni, vuole essere un punto di riferimento per tutti gli abitanti della zona: con 1500 mq di superficie di vendita siamo in grado di garantire un assortimento importante di prodotti, all’altezza dei negozi che troviamo nelle grandi città. È la nostra seconda apertura quest’anno e ogni volta che inauguriamo un negozio per me è una grande gioia, perché significa che siamo riusciti a dare lavoro a tanti nuovi collaboratori. Questa è in assoluto la soddisfazione più grande”.

“Stiamo puntando in maniera importante sull’insegna Famila, perché i nostri clienti stanno dimostrando di apprezzarla moltissimo– prosegue Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm – Con il nuovo format siamo riusciti a dare un senso di familiarità ancora maggiore a chi frequenta i nostri negozi, combinato con l’obiettivo che ci siamo prefissi da sempre: tenere insieme una grande qualità con i prezzi bassi. Un obiettivo che assume un valore ancora più importante in un momento di difficoltà enorme per le famiglie, in crisi a causa dei costi dell’energia e della crescita dell’inflazione. Ci rendiamo conto che in questo momento il nostro ruolo è ancora più importante”.

Il Famila di Piovene Rocchette (VI) offrirà oltre 14.000 referenze tra food e non-food, di cui 5.000 di freschi e freschissimi, ed oltre 9.000 le referenze di grocery (pasta, conserve, bevande, ecc) e detergenza. Il negozio avrà anche articoli dedicati ai settori non alimentari.

Come sempre nella tradizione del Gruppo Unicomm, ci sarà un’attenzione particolare ai fornitori locali, a partire da una fornitissima cantina. Uno degli elementi di distintività dei negozi a marchio Famila saranno i banchi serviti della carne, del pesce, della salumeria e della panetteria: pizza al taglio e pane fresco saranno sfornati più volte al giorno e i banchi potranno contare su un importante assortimento di prodotti di rosticceria. Grande spazio sarà poi dedicato al mondo del salutistico, con prodotti senza glutine, prodotti dietetici, sostitutivi del pasto, prodotti “free from” (senza lattosio, senza zucchero ecc).

Il punto vendita avrà a disposizione oltre 230 posti auto e sarà all’avanguardia anche dal punto di vista dei criteri di efficienza energetica: interamente costruito in classe A, dotato di un impianto fotovoltaico posto sul tetto che copre gran parte del fabbisogno energetico dell’edificio, l’illuminazione è completamente garantita da impianti e lampadine a led. Sono stati inoltre installati impianti ed attrezzature a minor consumo ed è stato realizzato un sistema di “omogeneizzazione” delle condizioni climatiche del negozio che, controllando l’umidità, migliora il comfort per i clienti. Gli impianti ad elevata efficienza energetica installati limitano moltissimo la produzione di CO2, in quanto sono congegnati per ottenere il massimo recupero di calore e ridurre al minimo le emissioni all’esterno.