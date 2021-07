Camminare in Natura con la consapevolezza di farlo è un’esperienza di sollecitazione dei cinque sensi.

Il bosco e i prati del monte Corno colorati dai fiori saranno la nostra casa!

Educheremo noi stessi all’ascolto dei suoni di un bosco, a respirarne i profumi, ad osservare la luce e le sfumature dei colori, creando una sensibilità che aiuta a stabilire un contatto autentico con le piante e con la terra.

Quando siamo in equilibrio con la natura il sistema nervoso si riequilibra, le difese immunitarie si rafforzano, la frequenza cardiaca si abbassa, le capacità di concentrazione aumenta sensibilmente.

Sarà un'esperienza che ci porterà ad avere il vero contatto con la Natura, i nostri sensi saranno amplificati attraverso le esperienze proposte: Yoga dolce, meditazione camminata, pratiche di respirazione consapevole, bagno di suoni con campane tibetane.

Attività che in giapponese prende il nome di Shirun Yoku o Bagno di Foresta.

GREEN WALKING EMOTION o FOREST BATHING AL TRAMONTO

mercoledì 4 agosto 2021 - Altopiano di Asiago

PASSEGGIATA EMOZIONALE nel BOSCO con ESPERIENZE SENSORIALI.



La guida, Francesca, accompagnerà alla scoperta di luoghi magici raccontando la vita del bosco. Giulia, insegnante di yoga, farà immergere i partecipanti nel bosco montano in un modo nuovo e profondo, per imparare a " vivere" nel migliore dei modi i doni che la Natura offre!



PROGRAMMA DELLA PASSEGGIATA

Ritrovo previsto per le ore 17.00 presso la pizzeria al Turcio di Asiago

Partenza ore 17.15

Passeggiata facile con dislivello non impegnativo, adatta a tutti in località Ekar

Attività proposte nel corso della passeggiata adatte a tutti.

Tempo di percorrenza: 3.5 ore

Costo dell'escursione con due guide :

20 € a persona

10€ ragazzi

Guide: Francesca Pesavento - Dott.ssa Naturalista, Guida Naturalistica Ambientale.

Giulia Rigoni - Insegnante di Yoga certificata livello avanzato, esperta in Pratiche di Meditazione e Respiro Consapevole.

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Mascherina e gel igienizzante, abbigliamento comodo ma caldo con cui ci si sente a proprio agio, scarponcini o scarpe da trekking.

È IMPORTANTE PORTARE CON SÈ :

Tappetino o coperta con lato impermeabile per sedersi a terra.

Acqua

Spuntino serale

È consigliato portare con sé una piccola coperta calda.

Per il miglior rilassamento megli lasciare la tecnologia a casa...

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA O FINO ESAURIMENTO POSTI:

Telefonare al numero 3407347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un Whatsapp al numero 3497846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite whatsapp sugli eventi)

Vuoi restare aggiornato sui nostri eventi?? Manda un wh al numero 3497846205.



CHI SIAMO - GUIDE ALTOPIANO

Siamo Guide locali che operano sul territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni dal 2008. L'appartenenza al luogo da parte dei componenti del gruppo assicura una conoscenza intima delle mete proposte ed un approccio profondamente rispettoso verso l'ambiente e la sua storia. Le nostre Guide sono dei professionisti della montagna riconosciuti ed iscritti all'albo della Provincia di Vicenza; si propongono di accompagnare comitive di persone in escursioni e visite guidare sul territorio, come previsto dalla L.R. n.33 del 04/11/2002 e secondo le leggi degli albi professionali di cui fan parte.

CHANDRA YOGA ASIAGO: Scuola di yoga.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...