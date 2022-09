Greaser Rockabilly Party al Mamaloca

SABATO 1 OTTOBRE Mamaloca presenta: GREASERS ROCKABILLY PARTY 2022 5th edition

Dalle 18:00

-Dj set By DAFFY MIDDLETONES

Dalle 22:00

-Concerto dei BOP METERS

Tutta l'energia del vero Rockabilly in un trio fortemente ispirato da quei Rockers selvaggi e genuini degli anni '50.

Un repertorio fatto di brani originali e qualche cover opportunamente reinterpretata, in un sapiente mix di Rockabilly, 50s Rock'n'Roll e Swamp Blues che rende questa band una delle formazioni più originali, divertenti e capaci di tutta la scena italiana.

Tre navigati musicisti con esperienze ventennali in ambito nazionale e internazionale

quali Andrea Carta (voce/chitarra acustica), Andrea Pesaturo (chitarra) e Danilo Petrolati (batteria), vi trascineranno in quell'entusiasmo tipico della più grande rivoluzione musicale di tutti i tempi. OK Let's Bop!!!

-STAND FOOD E DRINK

-BANCARELLE Bikers ecc.

Prenotazione tavoli consigliata al numero 0444041949 o 3475035098ign

-Parcheggio dedicato esclusivamente ad auto Americane e moto (tutte)



