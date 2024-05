"Grazie mulo amico mio..." evento dedicato ai muli, fedeli compagni degli Alpini

Il Museo Delle Forze Armate 1914-1945 di Montecchio Maggiore in occasione dell'Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza propone un evento dedicato ai muli, fedeli compagni degli Alpini.

Venerdì 10 Maggio 2024

"Grazie mulo amico mio..."

Dalle ore 10:00: Sfilata dei muli con partenza dal Museo per l'Adunata e arrivo alle Scuole Manzoni di Montecchio Maggiore.

Dalle ore 10:45 alle 11:00: Sfilata dei muli nel centro di Montecchio Maggiore con arrivo in Comune e sosta fino alle ore 12:00. Durante la sosta, sarà possibile conoscere l'impiego dei muli nelle Forze Armate italiane attraverso attività divulgative.

Dalle ore 14:00 alle 17:00: I muli saranno presenti presso la struttura museale. I visitatori potranno ammirare questi animali affascinanti e partecipare ad attività didattiche dedicate al loro ruolo storico e militare.

Un'occasione unica per conoscere da vicino i muli, simbolo di coraggio, tenacia e fedeltà, e per approfondire la loro storia al fianco degli Alpini.

Ingresso gratuito