Si percorre la straordinaria opera di ingegneria realizzata nella prima guerra mondiale, ben 52 gallerie, tutte numerate e con una storia …. la 19ª, che è la più lunga, ha un tracciato elicoidale dentro un torrione, per superare il dislivello in salita. spettacolare. Giro ad anello per la strada degli Scarubbi.

La sua realizzazione fu di grande importanza strategica, in quanto permetteva la comunicazione e il passaggio dei rifornimenti dalle retrovie italiane alla zona sommitale del Pasubio, ove correva la prima linea, al riparo dal fuoco nemico; e ciò nel corso di tutto l’anno, contrariamente alla rotabile degli Scarubbi, accessibile sì da mezzi motorizzati, ma soltanto nel periodo estivo ed in condizioni molto più pericolose, sotto il tiro dei cannoni austriaci. L’ideatore della strada fu il capitano del genio Leopoldo Motti, caduto poi il 29 settembre 1917 durante l’esplosione della prima mina austriaca sul Dente Italiano.

SABATO 9/72022 ALLE ORE 08:30

Grande guerra, “Strada delle 52 gallerie del Pasubio”

Dati tecnici:

» Difficoltà: E

» Dislivello: 800 m (14 km)

» Durata (soste escluse): 5 – 6 ore

» Amici a 4 zampe: non consentito

Ritrovo:

» Parcheggio Passo Xomo ore 8:30 – https://goo.gl/maps/5mYg4y47NtXvNYFC6

Quota di partecipazione:

» € 15,00 adulti / € 8,00 familiare / € 3,00 minori accompagnati (COMPRESA POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE).

Guida: Michele Biondi, associato Aigae, tessera n. LA521 – Cell. 3397222680

Cosa portare in escursione

E’ obbligatorio portare scarponi da trekking (no scarpe da ginnastica), poncho per la pioggia e un antivento, acqua e snack (es. frutta secca, ecc …), pranzo leggero e facilmente digeribile …

E’ consigliato no cotone sulla pelle (non si asciuga mai), meglio magliette tecniche e abbigliamento a cipolla (così da potersi alleggerire per non sudare). Torcia.