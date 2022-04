Grande festa del cioccolato in Piazza Castello a Marostica

Atmosfera da Dolce Vita a Marostica per salutare la primavera e l’arrivo delle festività pasquali fra shopping e dolcezza. Sabato 9 e domenica 10 aprileesposizioni all’aria aperta e proposte golose della Festa del Cioccolato, ospitata in Piazza Castello.

Una fiera del cioccolato in piazza per un tuffo nel fantastico mondo di questa arte culinaria, con prodotti e lavorazioni da ogni parte d’Italia e qualche laboratorio, oltre naturalmente per la caccia all’uovo di Pasqua!.

“Marostica Dolce Vita” si terrà sabato 9 e domenica 10 aprile con la Festa del Cioccolato (dalle 9 alle 19.30) e i negozi in strada (dalle 15.30 alle 19.30). Dettagli delle attività aderenti (una trentina fra negozi entro le mura e in prossimità di Porta Bassano) sulla pagina facebook “Restate a Marostica”.