Grande concerto lirico di Santo Stefano

Brani da LE NOZZE DI FIGARO, IL BARBIERE DI SIVIGLIA, L’ELISIR D’AMORE, NORMA (in ricordo di Maria Callas nel 100° della nascita), DON CARLO, ROMÉO ET JULIETTE, L’ARLESIANA, TOSCA, LA BOHÈME (Quartetto Atto III).

CAST: un quintetto vocale di rilievo, scelto per affrontare il mastodontico repertorio operistico ‘800: Jingjing Sang (soprano), Rodrigo Trosino (tenore), Simonetta Baldin (soprano), Pier Zordan (baritono) e Silvio Tullio Falzoni (basso), accompagnati al pianoforte dal M° Antonio Camponogara.

Il concerto che si svolgerà il 26/12/2023 alle 15,30 nella Chiesa di San Barnaba è inserito nel cartellone di eventi del week-end “Incanto di Natale a Laghi”, con i variegati e pittoreschi Mercatini di natale, il ricco Stand gastronomico, la suggestiva fiaccolata e l’immancabile spettacolo pirotecnico.



Ingresso libero. In memoria di Giovanni Sella, la raccolta fondi sarà destinata all’Associazione “Mondo di colori” a sostegno del Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale dell’Ospedale Civile San Bortolo di Vicenza.