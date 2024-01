Gran Galà Lirico dell'Epifania

Celebri brani di Mozart, Donizetti, Verdi e Puccini in un condensato di belcanto e romanticismo, ad esaltare un florilegio di assoluto rilievo.

Una scorrevole presentazione del programma accompagnerà ogni esecuzione, per una piacevole guida all’ascolto, una carrellata di arie e tanti duetti, autentiche perle musicali dell’Ottocento, tratti da Nozze di Figaro, Don Pasquale, Elisir d’Amore, Forza del Destino, Traviata, Tosca e, in ossequio al sottotitolo, l’intera seconda parte è riservata alla pucciniana Bohème, con il pressoché intero terzo atto che vedrà sempre in scena il quartetto vocale.

L'evento si svolgerà sabato 6 gennaio 2024 alle ore 21 al Teatro Spazio Bixio.

'Ci lascerem alla stagion dei fior!'

Associazione Lirica ‘Note amiche APS’ presenta

con Simonetta Baldin (soprano), Fiorella Ingrassia (soprano), Enrico Pertile (tenore), Pier Zordan (baritono)

al pianoforte M° Stefano Bettineschi

ideazione, narrazione e testi Pier Zordan

Biglietti: 15 € intero - 12 € ridotto (over 65, under 30, allievi di FOR.THE, abbonati al Teatro Comunale Città di Vicenza, Arci, Fadac, Nautilus Cantiere Teatrale)