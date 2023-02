Gran Galà della Magia a Ponte di Barbarano

Si riconferma a Ponte di Barbarano lo spettacolo Magico più atteso dell'Area Berica, il GRAN GALA' DELLA MAGIA

Nuovi Super artisti vi aspettano, doppio spettacolo magico in Sala Maggiore a Ponte di Barbarano sabato 25 febbraio 2023.

Due spettacoli:

- ore 17.00

- ore 21:00

Tra i grandi ospiti d'eccezione ci sarà anche MAGICA GILLY:

Giliana Flore in arte Magica Gilly nasce in Francia il 16 aprile 1996, ma si comincia a dedicare alla magia nel 2010 dopo aver frequentato fin da piccola l’ambiente magico assieme il padre Gabriel illusionista anch’esso. Ha condiviso il palcoscenico con Silvan, Alexander, Raul Cremona, Forest e altri grandi maghi.

Nel 2012 ad Aix en Provence le viene assegnato il premio speciale della giuria al campionato francese di magia. Ha lavorato anche in Francia e Spagna riscuotendo un grande successo, ha ricevuto nel settembre 2018 il premio alla carriera al Congresso magico internazionale di Tagliacozzo.

Ha pubblicato un manuale magico con la prefazione del mago Forest che è stato presentato a Striscia la Notizia da Iacchetti e in seguito su Rai 3 da Fabio Fazio.Si è esibita su Rai 1 in prima serata ospite di Amadeus.

Con lei vi aspettano tantissimi altri ospiti per un cast ... magico