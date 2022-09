Gran Fondo MTB Piccole Dolomiti "Sulla strada degli Eroi", partenza e arrivo a Recoaro

Domenica 18 settembre 2022 si inaugura la GF Piccole Dolomiti. Tutto pronto a Recoaro Terme (VI) per il varo della Granfondo delle Piccole Dolomiti, novità assoluta del calendario di mountain bike che domenica prossima chiuderà una riuscitissima edizione dell’Mtb Ahead Veneto ZeroWind Tour, il circuito di classiche che ha raccolto un clamoroso successo di partecipazione. La gara finale servirà a dirimere la lotta per la conquista dei premi di categoria: molte delle classifiche sono ancora incertissime e la sfida per la vittoria finale si giocherà sui 36 caratteristici km del percorso vicentino.

Il tracciato della gara si preannuncia impegnativo ma allo stesso tempo molto divertente, con l’ascesa iniziale del Passo Xon, il lungo tratto verso Pian delle Fugazze e il Gpm a quota 1.544 metri slm. Il dislivello totale è di 1.600 metri. Un percorso tutto da scoprire e questo rappresenta l’incentivo a partecipare a una gara molto attesa, pur in una domenica ricca di concomitanze come sempre capita in questo periodo della stagione.

Partenza e arrivo saranno nel centro di Recoaro Terme, con lo start fissato per le ore 9:30. Numeri e pacchi gara (davvero ricchi con un asciugamano in microfibra, un cappellino e t-shirt personalizzati come anche la borraccia, oltre a una confezione di aminoacidi Named, di acqua Recoaro e tanto altro) saranno consegnati già da sabato dalle 15:00 alle 19:00 all’Ufficio Polifunzionale, come anche domenica dalle 7:00 alle 8:00. Le iscrizioni sono ancora aperte, al costo di 45 euro fino a venerdì, si potrà procedere anche nel fine settimana, ma senza la consegna del pacco gara. D’altronde non sono rimasti molti posti, considerando che gli iscritti sono quasi 500 e fra loro anche un nome illustre, quello di Nicholas Pettinà protagonista in Italia e all’estero.

Per informazioni: Asd Jonny Bike, www.gfpiccoledolomiti.it