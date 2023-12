Gran Concerto di San Silvestro al Teatro Comunale di Vicenza

Intero 50,00 euro Over 65 40,00 euro

Prezzo Intero 50,00 euro Over 65 40,00 euro

Come da tradizione, torna anche quest'anno il Gran Concerto della sera di San Silvestro: una quindicina di ouverture e arie d'opera – più gli immancabili bis dopo la mezzanotte – tratte dal ricchissimo catalogo italiano: Verdi, Rossini, Donizetti, Leoncavallo, Mascagni e Puccini. Giulia Bolcato, a grande richiesta, duetta con il tenore Davide Tuscano. Domenica 31 dicembre, ore 22:00, Teatro Comunale di Vicenza, Sala Maggiore.

Ingresso a pagamento:

Intero 50,00 euro

Over 65 40,00 euro

Under 30 20,00 euro

Biglietti in vendita dal 13 luglio 2023:

online sul sito tcvi.it

nei giorni della campagna abbonamento. È consigliato l'appuntamento tramite la piattaforma online

al telefono, chiamando lo 0444 324442 (lun-ven dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18)

il giorno di spettacolo, al botteghino, a partire da un'ora prima dell'inizio