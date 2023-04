Gran Carnevale Rosatese: carri mascherati, grigliata, musica

A Rosà sta per arrivare il Gran Carnevale Rosatase. Sì avete capito bene, il Carnevale! È davvero una cosa insolita festeggiare il Carnevale in prossimità dell’estate, ma se ci pensate bene è la stagione più bella per divertirsi. E quindi che divertimento sia!

Gran Carnevale Rosatese, due appuntamenti da non perdere:

15 aprile 2023: Carnevale sotto le stelle

16 aprile 2023: Carnevale con musica live.

Aprià i festeggiamenti sabato la parata dei carri allegorici con moltissimi figuranti in costume, per tutta la serata funzionerà uno stand gastronomico con panini onti e birra al Parco delle Rose.

Domenica non perdetevi la serata BBQ time, con la classica grigliata di carne, per poi scatenarsi con la musica.

15 APR ALLE ORE 18:30 - 16 APR ALLE ORE 23:00

Gran Carnevale Rosatese

Rosà Vicenza

ore 21.00

“Carnevale sotto le stelle” con la sfilata dei carri allegorici lungo la S.S. 47.

ore 21.00

“Carnevale Music Live” con il concerto della cover band Nuovo fronte del Vasco.

ore 18.30

Stand gastronomico:

Sabato con panini onti, birra e bibite.

Domenica serata a tema BBQ Time

con grigliata mista