Gran Carnevale Rosatese: carri mascherati, grigliata, musica

A Rosà il 4 e il 5 giugno sta per arrivare il Gran Carnevale Rosatase. Sì avete capito bene, il Carnevale! È davvero una cosa insolita festeggiare il Carnevale in prossimità dell’estate, ma se ci pensate bene è la stagione più bella per divertirsi. E quindi che divertimento sia!!!

Apriranno i festeggiamenti sabato 4 giugno con la parata dei carri allegorici e moltissimi figuranti in costume, per tutta la serata funzionerà uno stand gastronomico con panini onti e birra al Parco delle Rose.

Domenica 5 giugno non perdetevi la serata BBQ time, con la classica grigliata di carne, per poi scatenarci con la musica della cover band “Nuovo fronte del Vasco”.