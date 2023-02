Grace is gone: una serata di grande soul e R&B

Indirizzo non disponibile

Grace is gone è lo spettacoli in programma all'Auditorium di Chiuppano sabato 18 febbraio 2023 alle ore 21.

Una serata dal vivo per ascoltare e ballare i migliori brani soul, blues e R&B che hanno reso grande la musica americana della seconda metà del ventesimo secolo.

L'evento ad ingresso gratuito è organizzato dal Comune di Chiuppano e Freshd - last summer garden.