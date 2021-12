Concerto Gospel per il Natale ad Arzignano

Importante appuntamento musicale ad Arzignano Venerdì 10 dicembre nella Chiesa di San Giovanni Battista a Villaggio Giardino.

Si terrà infatti il concerto “Gospel Voices Family” con David Blank, voce, Jennifer Vargas, voce, Arya Delgado, Voce, Debora Cesti, Yuri Argentino al sax, Dario Dal Molin al pianoforte e organo Hammond.

Arzignano ospiterà quindi un ensemble internazionale che ci porterà nella magica atmosfera del Natale. Un momento importante per tornare ad apprezzare la musica dal vivo di qualità, che renderà ancora più coinvolgenti le festività e che dimostra la qualità degli eventi organizzati nell'ambito del Natale InArzignano.

La prenotazione è obbligatoria al n. 0444 476543 o inviando una mail a biglietteria@comune.arzignano.vi.it

SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO

Gospel Voices Family è un progetto nato nel 2018 con la direzione artistica del pianista e tastierista italiano Dario Dal Molin assieme ad un gruppo di talentuosi cantanti di origine Afroamericana. Con la loro autenticità e unicità i Gospel Voices Family sono pronti a trasportarvi in suggestiva esperienza che vi farà vivere l'emozione di una vera messa Gospel afroamericana, con un repertorio che spazia dalle antiche “work songs” e "spiritual” del gospel classico, ai canti natalizi fino alle dinamiche contaminazioni derivate dalla musica hip hop del Gospel contemporaneo. La vera originalità del progetto sta nel fatto che ogni vocalist coinvolto nella performance possiede anni di esperienza nel mondo della coralità Gospel, l’ensemble vocale è composto non da coristi ma da un coro di solisti, che abbinano ricche armonizzazioni corali ad armonie vivaci ed originali. Numerose le esibizioni, in rassegne e festival, in questi anni di attività, per citarne alcune: GospeLive di Cordenones (PN) con ospite Jennifer Phillips (XFactor UK), Bintar Gospel Festival - Camporovere di Roana, Vicenza,Natale a Jesolo - Teatro Vivaldi, Urbino in Musica - Teatro Sanzio - Natale dei Balocchi Padova - Palazzo Moroni - Concerto di Natale al Bravo Cafè di Bologna

LESLIE SACKEY Nel 2011 inizia a collaborare con l’artista americana internazionale Cheryl Porter facendo parte del suo gruppo di voci soliste “Halleluiah Gospel Singers”. Nel 2013 fa parte del Coro Gospel scelto da Zucchero e Cheryl Porter per esibirsi in onore a Lucio Dalla.. Nel 2017 partecipa come frontman della band SOUL SYSTEM nel programma televisivo “X FACTOR Italia” vincendo la decima edizione. Si aggiudica il disco d’oro per il singolo “She’s like a star”.Leslie vanta collaborazioni importanti con Eros Ramazzotti, Zucchero, Fadi, Giorgia, Sergio Sylvestre

DEBORA CESTI inizia a cantare in tenera età E si avvicina allo studio del piano e del violino al l Mas (Music Art and Show di Milano) Coltiva numerose esperienze live, in diversi ambiti, da una storica esibizione giovanissima davanti al Parlamento di Bruxelles, a collaborazioni con diverse band. Sono i suoi primi due singoli, entrambi pubblicati RBL Music Italy, entrambi posizionati tra i primi 5 singoli più scaricati nella classifica di Itunes

JASMINE ASHLEY TERREL

Dal 2012, JAZ comincia a prendere parte a tantissimi progetti musicali in veste di frontwoman, sperimentando con diversi generi e sound (dalla musica funky a quella reggae, dal jazz alla musica soul) e, nello stesso anno, riesce ad entrare nel rinomato coro gospel Summertime Choir, realtà musicale che le consente quindi di viaggiare in Italia e all'estero. Nel 2016 presentail suo primo inedito "Fall in Love (Tonight)".Nel 2018 viene selezionata per far parte del coro di Cheryl Porter & The Hallelujah Gospel Singers. Nel 2019 hregistra in studio Mellow Mood. Il 25 Ottobre esce il suo secondo inedito “Hard to Love U”, oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali!

TAHNEE RODRIGUEZ E’ conosciuta per aver cantato nel programma Propaganda Live su La7, per essere stata concorrente di “The Voice of Italy 2019”

LESLIE SACKEY - VOCE

JASMINE ASHLEY TERRELL -VOCE

BANJI TOFADE -VOCE

DEBORA CESTI -VOCE

TAHNEE RODRIGUEZ -VOCE

DARIO DAL MOLIN - PIANO -HAMMOND ORGANO