Concerto gospel al Teatro Comunale di Vicenza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 7 gennaio 2024, ore 18:00, si terrà un appuntamento da non perdere: il tradizionale concerto natalizio con la Bassano Bluespiritual Band, guidata dal direttore Lorenzo Fattambrini. L'evento "Gospel in Vicenza 2024" sarà arricchito dalla presenza delle special guest Chiara Luppi e Rossana Carraro. La band, che quest'anno celebra il suo ventesimo anniversario, si è fatta conoscere per il suo slancio nella musica gospel, ma ha anche esplorato altri generi, creando un repertorio che include brani tradizionali afro-americani e pezzi di pop, rock, musica colta e italiana. Un mix musicale caleidoscopico che promette un'esibizione sempre coinvolgente e appassionante.