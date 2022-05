'Gorghi scuri' risalendo la corrente: la melodiosa e fragorosa sinfonia dell’acqua che scorre

Escursione guidata ad anello sulle colline di Marostica, da Valle San Floriano fin su a Pradipaldo.

Nella risalita dell’ombrosa valle del torrente La Valletta, che verrà guadata più volte, si vedranno canyon, cascatelle e pozze sempre accompagnati dal rilassante suono dell’acqua che cade e scorre. Ma non solo acqua lungo questo itinerario, ma anche storie di una vita ormai passata.

Domenica 15 maggio 2022 - Colline di Marostica

RITROVO

Ore 10.00 presso parcheggio Bar Barrio, via Stroppari 2, Valle San Floriano, Marostica, Vicenza

Riferimento Google Maps: https://www.google.it/.../data=!4m12!1m6!3m5...



DETTAGLI TECNICI

- durata: 4/5 ore circa ((incluse soste e spiegazioni della Guida)

- lunghezza: 8 km circa

- dislivello in salita: 400 metri circa

- altitudine massima: 550 metri circa

- difficoltà: MEDIO/FACILE

- pranzo: al sacco

- non consigliato ai minori di anni 12



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E’ richiesta la prenotazione per gestire al meglio l’organizzazione e la logistica.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi ai soli recapiti indicati entro le ore 18.00 di venerdì 13 maggio 2022, fino ad esaurimento posti (posti limitati).

Cellulare: +39 328.63.43.777

Mali: info@enricofornasetti.it

I tasti "Parteciperò” e “Mi interessa" presenti sull'evento Facebook NON sono idonei e sufficienti per la prenotazione e conseguentemente non verranno prese in considerazione tali modalità di adesione.



COSTO

- adulti: Euro 15,00

- ragazzi dai 12 ai 16 anni: Euro 10,00



EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

- scarpe/scarponcini da trekking con buon grip e suola scolpita tipo Vibram, meglio alti alla caviglia

- abbigliamento a strati adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

- guscio impermeabile tipo Goretex/Event/ecc. e copri zaino in caso di pioggia

- zaino con acqua, snack, copricapo, guanti, occhiali da sole e crema solare

- utili i bastoncini da trekking nell’attraversamento dei guadi e se terreno umido

- cambio asciutto da tenere in auto

- mascherina e gel igienizzante

-----------------------------------------

GUIDA

Enrico Fornasetti

Guida Ambientale Escursionistica, regolarmente iscritta al Registro Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche.

Professione esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (G.U. n. 22 del 26 gennaio2013).

Guida Associata AIGAE.

La Guida si riserva la facoltà di modificare la percorrenza e l’itinerario dell'escursione in funzione delle condizioni di criticità che si dovessero eventualmente presentare, finanche ad annullarla, per garantire l'incolumità dei partecipanti.