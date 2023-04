Gorghi scuri: la melodiosa e fragorosa sinfonia dell’acqua che scorre

Escursione ad anello sulle colline di Marostica, da Valle San Floriano fin su a Pradipaldo.

Nella risalita dell’ombrosa valle del torrente La Valletta, che guaderemo più volte, vedremo canyon, cascatelle e pozze sempre accompagnati dal rilassante suono dell’acqua che cade e scorre. Ma non solo acqua lungo questo itinerario, ma anche storie di una vita ormai passata.



RITROVO

Ore 10.00 Marostica (il luogo esatto verrà comunicato agli iscritti)



DETTAGLI TECNICI

- durata: 4/5 ore circa (incluse soste e spiegazioni della Guida)

- lunghezza: 8,5 km circa

- dislivello in salita: 400 metri circa

- altitudine massima: 550 metri circa

- difficoltà: MEDIO/FACILE

- pranzo: al sacco

- non consigliato ai minori di anni 12

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E’ richiesta la prenotazione per gestire al meglio l’organizzazione, la logistica e soprattutto la cena.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi ai soli recapiti sotto indicati entro le ore 18.00 di giovedì 20 aprile 2023, fino ad esaurimento posti (posti limitati).

L’escursione verrà effettuata al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Cellulare o WhatsApp: +39 328.63.43.777

Mali: info@enricofornasetti.it

COSTO

- adulti: Euro 20,00

- ragazzi dai 12 ai 16 anni: Euro 10,00

EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

- scarpe/scarponcini da trekking con buon grip e suola scolpita tipo Vibram, meglio alti alla caviglia

- abbigliamento a strati adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

- guscio impermeabile tipo Goretex/Event/ecc. e copri zaino in caso di pioggia

- zaino con acqua e/o bevande energetiche, snack, copricapo, occhiali da sole e crema solare

- utili i bastoncini da trekking nell’attraversamento dei guadi e se terreno umido

- cambio asciutto da tenere in auto

GUIDA

Enrico Fornasetti

Guida Ambientale Escursionistica, regolarmente iscritta al Registro Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche.

Professione esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (G.U. n. 22 del 26 gennaio2013).

Guida Associata AIGAE.

La Guida si riserva la facoltà di modificare la percorrenza e l’itinerario dell'escursione in funzione delle condizioni di criticità che si dovessero eventualmente presentare, finanche ad annullarla, per garantire l'incolumità dei partecipanti.



