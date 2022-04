Godi? Esercizi di maleducazione sessuale

Questo è un evento sul sesso. Avete presente le 2 ore di educazione all’affettività che avete fatto alle medie? E i preservativi sulle banane? Padre / Madre che si siede nell’angolo più remoto del vostro letto per farvi il Discorso? I libri illustrati con spermatozoi felici di attraversare “porte”? Ecco. Sticazzi.



SABATO 23 APRILE torna finalmente FLUSSE a Porto Burci, e non vediamo l’ora di vedervi. E di godere (di nuovo e ancora e ancora) insieme.



INTERACTIVE | Piacere di conoscerti: laboratorio di educazione sessuale

con Erica Caneva, Consulente in sessuologia e Consulente La Valigia Rossa

Una “geografia del piacere” tra parole, desideri, immaginario, gioco e strumenti per promuovere il benessere sessuale.

SI, GODO! Il lab ha numero chiuso e durerà un’ora circa. Il primo turno è dalle 17.00 alle 18.00, il secondo già SOLD OUT! Prenotazioni >> https://forms.gle/GG7wPBY2bPGicqQC7



CAMSHOOT | Umida al t(r)atto

Umida al t(r)atto mette in mostra l'assoluta bellezza dei nostri corpi. Senza divise o filtri, senza schemi né limiti: si celebra la non conformità. Scopriamoci e osserviamoci attraverso le visioni di Dora Perini, i tratti di Mille, le estensioni nello spazio di Anna Ronchiato: siamo in mostra anche noi, espost? e nud? e bell? da morire. APERTURA H. 17.00



PORNO D’AUTORE | Take a walk on the wild side

Viaggio sapiosex tra le declinazioni dell’erotismo.

Occhi aperti e testa alta per questa tua passeggiata nella giungla della (mal)educazione. Qui le parole non si sussurrano tra le lenzuola, ma cadono dal cielo, sbocciano indomite, avvinghiano le loro spine tra sinuosi movimenti. Fuori dall'ordine prestabilito di un giardino botanico, dove ad ogni essere è associato un cartellino e un preciso posto "giusto", questa giungla al contempo autorevole e senza regole , un po’ ci ammalia un po’ ci spaventa. Eppure è lì, ad un passo da te, che attende di essere penetrata. ? APERTURA H. 17.00



DEEP THROAT | Open Mic h.21.00

Ladies and gentleman, allentate il nodo alla cravatta (ovunque sia posizionata), fate un profondo respiro (più giù, fino al pavimento pelvico) e riscaldate la gola con il metodo che preferite. Questo è il vostro spazio / tempo per dire, cantare, declamare, performare quello che desiderate su (mal)educazione sessuale e affettiva, triangoli e altre conformazioni che non avevate considerato, bad ideas o le migliori avventure della vostra vita.

OSPITI: Nadine La Salvia + Elena Agostini + Cecilia Mariani + TBA

? COME FUNZIONA? Avrete 5 minuti tutti per voi per riempire di immagini, vibrazioni, sensazioni il giardino di Porto Burci!

Vi siete scoperti ispirati dopo un giro alla mostra o al lab di educazione sessuale? Andate nello spazio PRELIMINARI / Accoglienza e chiedete se c’è ancora posto!

Prenotati per l’EVENTO: https://forms.gle/GG7wPBY2bPGicqQC7

Prenotati per PRENDERE PAROLA: https://forms.gle/xkDzWT1L1FZ7r3oB7



PRELIMINARI | Ci si pensa sempre troppo tardi!

Che tu ne vada pazz? o che preferisca andare dritt? al sodo, all’ingresso all’evento ti chiederemo di registrarti e ti daremo tutte le indicazioni per goderti al meglio la serata.

Se sei iscritt? al lab “Piacere di conoscerti” o all’open mic “Deep Throat” ti ricordiamo di arrivare all’orario indicato nella prenotazione per non rischiare di perdere il posto!

Evento a INGRESSO LIBERO

Accesso con green pass.

La consumazione al bar è riservata ai soci e socie del Circolo Cosmos (è possibile tesserarsi la sera stessa dell’evento).

TU NON HAI FAME? Se Carletto è sempre nella tua testa (e nel tuo stomaco) puoi gustarti un trancio di pizza chiedendola direttamente al Circolo, oppure ordinare qualcosa da mangiare in giardino in buona compagnia!

L’evento è organizzato dai/lle volontari? del gruppo Flusse con la fondamentale collaborazione di Porto Burci, Circolo Cosmos e Arci Servizio Civile Vicenza.