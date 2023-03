Gli uomini che fecero l’impresa nel centenario di Bruno Zanettin

La leggendaria scalata alla vetta del Karakorum. Eventi, ritratti, immagini inedite, testimonianze e cimeli della Prima Spedizione Italiana nel 70° dal suo compimento



Contenuti della mostra

21 fotografie inedite della spedizione del K2 gentilmente concesse dalla collezione Fondazione Sella



43 fotografie inedite della spedizione del K2 provenienti dall’archivio della famiglia Zanettin



20 fotografie inedite di Bruno Zanettin provenienti dall’archivio della famiglia Zanettin



19 ritratti (ciascuno per alpinista) del maestro/alpinista Giannino Scorzato (Vicenza)



40 cimeli e reperti originali della spedizione provenienti dalle collezioni private e dagli archivi dalle famiglie Soldà, Lacedelli, Zanettin (i tre alpinisti veneti della spedizione del 1954), Abram, Pagani: sci, tute, occhiali, macchine fotografiche, scarponi, ecc.



3 installazioni del maestro Paolo Berti realizzate su lamiere della Grande Guerre (recuperate sul Pasubio) e dipinte con i polpastrelli delle dita



Lo Stendardo originale



Mercoledì 5 Aprile – ore 20.30 – Auditorium Rigotti – Via Martiri della Libertà, 12 – Malo (VI)

Proiezione del film “Italia K2 – Riprese di Mario Fantin” proveniente dalla Cineteca di Bologna (versione restaurata) con interventi, al termine della proiezione, di Luca Calzolari, Roberto Mantovani e la partecipazione del Cai di Malo

Vedi la locandina del film



Venerdì 14 Aprile – ore 20.30 – Auditorium Rigotti – Via Martiri della Libertà, 12 – Malo (VI)

Le testimonianze di Pagani, Abram, Soldà, Lacedelli, Zanettin: gli eredi degli alpinisti veneti della Spedizione al K2 intervistati dallo scrittore ed editorialista Trekking Outdoor Serafino Ripamonti



Sabato 15 Aprile – ore 18.00 – Palazzo Ex Museo Casabianca, Largo Morandi, 1 – Malo (VI)

Chiusura della mostra



Sabato 15 Aprile – ore 20.30 – Trattoria al Sole – Via San Giovanni, 47 – Malo (VI)

“Cena d’arte” con illustrazione di foto inedite commentate dalla cantante Delia Gualtiero. Informazioni, costo, disponibilità e prenotazioni: chiamare al numeri 335 707 7752 o 335 531 9371. Posti disponibili fino ad esaurimento.



Camminata culturale

Domenica 2 Aprile

Partenza

Ore 9.00 presso il parcheggio di Villa Clementi – entrata da via Grisi – Malo (VI)



Durata

Circa 2.00 ore



Iscrizione (da versare in loco)

Adulti: 5.00€. Bambini fino a 12 anni: gratuita.



Argomentazioni e visite

Una visita guidata a Malo sulle tracce del passato.



Un’ occasione davvero speciale per vedere con occhi diversi luoghi conosciuti come la Casa natale di Luigi Meneghello, l’ex chiesetta di San Bernardino, Palazzo Corielli, La Filanda, Villa Zerbato Clementi, Santuario di Santa Libera e luoghi che non avete mai avuto il piacere di visitare come il Giardino Romantico di Villa Fancon.



Prenotazione

E’ necessaria la prenotazione telefonica presso l’URP di Malo: 0445 585211



Camminata naturalistica

Sabato 15 Aprile

Partenza

ore 9.00 presso il parcheggio di Villa Clementi – entrata da via Grisi – Malo (VI)



Durata e lunghezza percorso

Circa 2.15 ore / 7 Km.



Iscrizione (da versare in loco)

Adulti: 5.00€. Bambini fino a 12 anni: gratuita.



Argomentazioni e visite



Un’interessante passeggiata lungo strade e sentieri di Malo adatta a tutti.



Un’ esperienza di conoscenza della cultura e del paesaggio del territorio attraverso testimoni della comunità.



Una sosta presso il Barco Ghellini dove sentiremo raccontare la storia di questa famiglia, per proseguire poi in Contrà Poletti (la sua valenza storica è riferita al sec. XIX, poiché nel 1870 esisteva in contrada una scuola privata per bambini) dove incontreremo lo scultore Tarcisio Poletto che oltre a narrarci qualche episodio dei tempi passati ci farà vedere qualche pezzo delle sue interessanti sculture in legno.



Prenotazione

E’ necessaria la prenotazione telefonica presso l’URP di Malo: 0445 585211



In caso di pioggia la camminata viene annullata



A cura dell’Associazione Cammini Veneti