Gli Stellari e Bracco e i Giaguari in concerto al Porto Burci

Due concerti questo fine settimana al Porto Burci con gruppi che hanno fatto la storia della musica vicentina.

Venerdì 11 giugno | Gli Stellari

Radicati nella tradizione afro americana, influenzati da un'infinità di stili quali il rock, il jazz, l'improvvisazione di stampo europeo e la musica elettronica, Gli Stellari approdano a Porto Burci. Un ensamble di fiati guidati dal ritmo percussivo della batteria propongono un sound brillante ed innovativo in grado di accompagnarvi in un viaggio sonoro indimenticabile.

Sergio Gonzo • tromba

Luca Moresco • trombone

Edoardo Brunello • sax

Antonio Gallucci • sax e voce

Glauco Benedetti • sousaphone

Giovanni Zordan • basso

Giulio Faedo • batteria

Sabato 12 giugno | Bracco e i Giaguari

Chi vuol esser lieto sia! Festeggiamo insieme i sessant’anni di Bracco!

Il “Bracco trio” nasce dalla metà degli anni ‘90 a Vicenza. Composto da basso, batteria e Bracco che canta e suona il piano. Un gruppo eclettico, frizzante e peculiare che rappresenta la musica d’autore in un modo diverso dal solito. Nel susseguirsi degli anni li abbiamo visti sperimentare incessantemente in una serie di concerti jazz, nei locali della regione e anche in alcune rassegne di artisti di strada, trovando il modo così, di adattare i brani ad una resa completamente acustica.

• I PROSSIMI CONCERTI •

ven 18 giugno | Cetomedio

sab 26 giugno | Francesca Naibo - Improvvisa n.1

• ACCESSO E PRENOTAZIONI •

Il circolo apre alle 19.00. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ma riservati ai soci ARCI (è possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento).

Vista la capienza limitata, è consigliatissima la prenotazione da questo link: https://tinyurl.com/yvhk2zze

Alle ore 19.55 le prenotazioni non saranno più valide e verrà data precedenza agli spettatori che si presentano ai cancelli.

Per info: portoburci@gmail.com.

Porto Burci si trova in Contrà dei Burci, 27, Vicenza. Inizio dei concerti alle ore 21.