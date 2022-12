Gli Idraulici del Suono con il loro turbofolk alla birreria Lucky Tap

Gli Idraulici del Suono sono un’orchestra itinerante di turbotzigani che si esibirà lunedì 26 dicembre 2022 alla birreria Lucky Tap di Vicenza.

Lunedì 26 dicembre | dalle 21 IDRAULICI DEL SUONO live al Lucky Tap

Ocio! Ocio! Sono arrivati i Fratelli Draulic!

Sono in tanti, è impossibile prevedere in quale direzione andranno, e hanno sempre fame. Oltre a questo gli Idraulici del Suono hanno pure qualcosa in comune con l’Idraulico Liquido: sono potenti e digeriscono ogni cosa.

Resiste ancora imbattuto il loro record: in tutti gli anni e le dozzine di concerti fatti, non è ancora successo che il pubblico abbia resistito alla voglia di ballare: la sfida continua!

Gli Idraulici del suono sono un’orchestra itinerante di turbotzigani nata nel 2008 dalla volontà dei fratelli Drauli? di dare vita a qualcosa di nuovo, un progetto musicale a suon di percussioni e fiati, musica tzigana e klezmer. Al CSC si produrranno in un’autentica Balcan&Gipsy Night. A seguire dj set balkan (Shantal, Balkan Beat Box) ad opera di Al Tajara Collective.

A colpi di percussioni, fiati, balkan, klezmer, tzigani, walzer e polke maledette, gli Idraulici costringono a ballare pure sindaci e sagrestani!

… solo l’alba porterà la calma. Fuggiti dalle rovine di progetti nei quali non si riconoscevano più, una sera era da poco passato il Natale, i fratelli Drauli? si riunirono per parlare. Ma siccome parlare non è il loro forte, iniziarono a soffiare dentro quei dannati tubi gialli, a battere sulle maledette pelli di mulo, a cantare a squarciagola canzoni d’amore e di guerra… e così nacquero gli Idraulici del Suono.

GLI IDRAULICI DEL SUONO

Sono 11 a volte 13 musicisti imbizzarriti che si esibiscono su un palcoscenico. Ad un loro concerto puoi avere a che fare con “Svevo” alla grancassa infuocata mentre skizza in lungo e in largo sulla ribalta rischiando di scontrarsi con “Pivo”, trobettista ben piazzato intento a fotografarti mentre lo ascolti. Può accadere d’imbatterti nell’acrobatico “Bongaro” suonatore di tamburo che fidandosi incautamente della presa di “Rauko” alla voce, rischia di dare una craniata al suolo durante una figura plastica, oppure potresti ascoltare delle “Robonotes” del prode altosaxista mentre il resto del gruppo lo manda a quel paese. Potresti scontrarti, e ti assicuro è meglio tu non lo faccia, con la coulisse di “Pietro”, il massiccio trombonista. Potrebbe capitarti di sorseggiare un succo alla pera sul palco con “Konrad” mentre picchia un crepitante rullante, schernito dal resto della band tutta con una birra in mano.

Se invece sposti l’attenzione sul labiale di “Branko” mentre si stacca dal sax tenore potresti rimanere sconcertato dai suoi “francesismi”.

Oppure potrebbe capitarti di non riuscire a stare fermo ascoltando le vibrazioni di “Tibuco” mentre cavalca il contrabbasso. Ti daranno sicuramente dei sussulti cardiaci i gorgheggi inusuali del “Prof” quando si stacca dalla tromba sotto l’attenta benedizione del “Reverendo LJ Ska” con a tracolla la chitarra sparanote.

Puoi vedere tutto questo mentre ascolti ottima musica balcanica e non solo condita da storie di viaggi improbabili di una band sgangherata spiritualmente ma irrefrenabile musicalmente.

Se poi ci sono anche “Mate Mate Franz” alla fisarmonica e il belloccio “Darko” alla tromba la tua serata è indimenticabile.I fratelli Drauli? portano gli Idraulici del Suono a scarmigliare fiere, matrimoni, sagre e feste nazionali.