Gli eventi per il Centenario di Santa Bertilla a Brendola

Il 20 ottobre 2022 ricorrerà il centesimo anniversario dalla morte di Suor Maria Bertilla Boscardin.

Santa Maria Bertilla, al secolo Anna Francesca, è nata a Brendola il 6 ottobre 1888; l’8 aprile 1905 fece l’ingresso nell’Ordine delle suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori a Vicenza e in seguito divenne infermiera, lavorando prevalentemente nell’ospedale di Treviso, dove morì, a soli 34 anni, il 20 ottobre 1922. Beatificata nel 1952, venne canonizzata nel 1961, ma già alla sua morte coloro che l’ebbero conosciuta iniziarono a parlare della sua vita vissuta in odore di santità. A rinverdire la figura di questa giovane donna a cent’anni dalla sua scomparsa, diversi eventi di varia natura per coinvolgere l’attenzione di tutti. Per coordinarli, oltre un anno fa è stato costituito a Brendola un Comitato formato da rappresentanti dell’Unità pastorale “Santa Maria Bertilla”, di associazioni no profit del territorio, dell’Amministrazione comunale, delle suore Dorotee, oltre ai parroci don Giampaolo Marta e don Sergio Badin.

Proseguono gli eventi mentre si avvicina la data del centenario, il 20 ottobre prossimo; questi gli eventi previsti nelle prossime settimane:

Giovedì 29 settembre 2022: alle 17 in piazza del Popolo (fronte chiesa di San Michele) inaugurazione della mostra “Bertilla” con foto e video di Antonella De Guio

Giovedì 29 settembre 2022: alle 18 in Villa Vescova inaugurazione di “Comunicare Santa Bertilla”, mostra curata da Isabella Bertozzo. Info e orari sul sito www.villavescova.it



Sabato 1° ottobre 2022: alle 14.30 nei pressi della rotatoria di Orna (incrocio Via Orna e Via De Gasperi) inaugurazione del gruppo di statue in bronzo dedicato a Santa Bertilla

Domenica 2 ottobre: “Sulle Orme di Santa Bertilla” prima edizione della marcia FIASP in onore di Santa. Percorso da 5, 12, 20 km con partenza da Piazzetta delle Risorgive e possibilità di ristoro lungo il percorso



Sabato 8 ottobre: alle 11 in sala consigliare presentazione della cartella d’arte su Santa Bertilla con l’artista Elsa Zaupa, il professor Giovanni Turria ed Ezio Zerbato



Domenica 9 ottobre: in Villa Vescova spettacolo teatrale itinerante “A cent’anni dalla morte della Serva del Signore”, dedicato alla vita della Santa. Lo spettacolo a diversi orari, su prenotazione. Info e prenotazioni sul sito www.villavescova.it

Con sabato 15 ottobre inizia il programma religioso con l’arrivo a Brendola dell’urna della Santa. Il viaggio dell’urna dalla cappella a Vicenza fino alla chiesa di San Michele, passando per la Casa Natale, sarà accompagnato da alcuni atleti della Polisportiva Brendola che correranno in staffetta. Ad attendere l’urna all’inizio di via Santa Bertilla due ali di ragazzi della Polisportiva Brendola con le divise delle discipline che praticano. L’urna verrà collocata ai piedi dell’altare e vi rimarrà fino a giovedì 20 ottobre.

Domenica 16 ottobre 2022: celebrazioni per il centenario nella Chiesa di San Michele. In particolare la messa delle 11 sarà presieduta dal Cardinale Pietro Parolin.

Dal 15 ottobre al 20 ottobre 2022 l’urna rimarrà nella chiesa di San Michele. In ogni giornata sarà previsto un programma con celebrazioni, momenti di preghiera e incontri di approfondimento (vedi programma dettagliato allegato).

Giovedì 20 ottobre 2022, giorno del Centesimo anniversario della morte di Santa Bertilla, si chiudono le celebrazioni con la messa presieduta dal Vescovo Beniamino Pizziol. Al termine l’urna lascerà Brendola diretta a Treviso.