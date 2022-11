Gli Eroi di Andrea Pennacchi a Dueville

Prezzo non disponibile

Andrea Pennacchi inaugura la nuova rassegna di teatro contemporaneo il 14 dicembre. C'è un'importante novità per il pubblico duevillese. Il Teatro comunale Busnelli in via Dante 30 accoglie una stagione senza precedenti, con spettacoli di altissima qualità, portati sulla scena da grandi professionisti del teatro contemporaneo italiano.

Programma

- Mercoledì 14 dicembre ore 20.45

EROI

Teatro Boxer di e con Andrea Pennacchi

Regia di Mirko Artuso

Giorgio Gobbo chitarra e voce

Annamaria Moro violoncello

Gianluca Segato lap steel guitar

Un racconto tutto particolare dell'Iliade, in cui il narratore ritorna ai ricordi di scuola e parte per un'appassionante affabulazione dove si incontrano Bush e Agamennone, Omero e Kill Bill, San Siro (nel senso dello stadio) e l’Iraq, maestri di judo ed eroi della mitologia.