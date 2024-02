Gli appuntamenti di febbraio per grandi e piccini al teatro Millepini di Asiago

Orario non disponibile

Continua la rassegna teatrale al Teatro Millepini di Asiago!



Domenica 11 febbraio, ore 21.00

Angela Demattè, Andrea Chiodi

GL’INNAMORATI

Quella dei litigiosi Eugenia e Fulgenzio, “Gl’innamorati” protagonisti del capolavoro di Carlo Goldoni, è una storia d’amore assai sfaccettata e i suoi personaggi sono molto più vicini al nostro tempo di quel che possiamo pensare.



Venerdì 23 febbraio, ore 21.00

Gruppo Teatro d’Arte Rinascita

SIOR TODERO BRONTOLON

Questa commedia in tre atti appartiene al periodo della piena maturità goldoniana e descrive in modo estremamente acuto e amaro la vita intima di una famiglia della vecchia borghesia veneziana.



Domenica 25 febbraio, ore 17.00

Compagnia Teatrale Stilema

I BRUTTI ANATROCCOLI

Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, divertenti e poetiche suggestioni, lo spettacolo cerca di emozionare intorno all’idea che tutti, ma proprio tutti, possano cercare di rendere la propria debolezza una forza. Consigliato dai 3 anni



Biglietti in vendita su VIVATICKET.COM



La rassegna è organizzata dall’Ufficio Turismo e Cultura della Città di Asiago in collaborazione con Arteven - Circuito Multidisciplinare Regionale.