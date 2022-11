Indirizzo non disponibile

Si intitola Gli amici della gaia gioventù. Arte e poesia a Vicenza dal 1930 al 1950 la mostra che dal 25 novembre 2022 al 25 aprile 2023, nelle sale ipogee del Museo civico di Palazzo Chiericati, accompagnerà i visitatori in un percorso a ritroso nel tempo per incontrare, attraverso dipinti, sculture, incisioni, documenti, fotografie e testimonianze editoriali, un vivace gruppo di giovani dell’epoca: un sodalizio fraterno dal nome curioso ed evocativo, la “gaia gioventù”, tratto dal titolo di una raccolta di versi di uno dei componenti del gruppo, formato tra gli altri da personaggi destinati a divenire celebri come Neri Pozza, Italo Valenti, Antonio Barolini.

Curata dagli accademici Maria Elisa Avagnina, Angelo Colla, Stefania Portinari e Mauro Zocchetta, con la collaborazione di Marianna Rossi e Giuliano Menato, la mostra raccoglie un centinaio fra dipinti, sculture, disegni, incisioni, fotografie e libri.

Le opere raccontano uno spaccato di vita cittadina incarnato nell’attività di un sodalizio di amici all’epoca poco più che ventenni, noto come “gaia gioventù”, tra cui Neri Pozza, Italo Valenti, Antonio Barolini, Maurizio Girotto, Bruno Canfori, Dino Lanaro, Otello De Maria, Gastone Panciera e, unica donna, Nerina Noro. Personaggi destinati in alcuni casi a divenire celebri, ma qui colti nei loro primi passi nell’arte, amici e compagni alla Scuola d’Arte e Mestieri, sempre pronti a una risata e a uno scherzo, pieni di passione creativa e attenti osservatori delle correnti artistiche italiane ed europee di quegli anni.

Intensa la prima giornata di mostra, venerdì 25 novembre, che si articolerà in tre momenti speciali: alle 11, vernice riservata alla stampa; alle 17, visita dedicata ai prestatori delle opere in mostra, agli operatori e agli specialisti del settore; alle 19, apertura serale speciale per il pubblico, fino alle 21.

A partire da gennaio, la mostra sarà affiancata da alcuni eventi, a cura dell’Accademia Olimpica, dedicati ai temi e ai protagonisti dell’esposizione.

