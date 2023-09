Gli Aggiustafiabe: storie al Brolo del Vescovo

Attività per famiglie al brolo del Palazzo Vescovile, aperto straordinariamente per l'evento.

DOMENICA 10 SETTEMBRE alle ore 10, in collaborazione con Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage, il Museo Diocesano propone una mattinata per lasciarsi trasportare dall’immaginazione.



Seguirà la merenda (gentilmente offerta da Centrale del Latte di Vicenza) e il “GIRALIBRI al Museo”, nel quale i bambini potranno scambiarsi i libri già letti, portati da casa, così da dare loro un altro "giro di vita".