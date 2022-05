Giudicata colpevole: spettacolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Una prima nazionale al Teatro Comunale di Vicenza racconterà storie di donne che hanno subito violenza e una tragica vicenda di femminicidio.

“Giudicata colpevole…” giovedì 12 maggio alle 20.45 porterà sul palco danzatori, musicisti e attori che daranno vita ad uno spettacolo di Monique Pepi, che si è occupata di ideazione, regia, direzione artistica e coreografie, sostenuto dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Vicenza.

Lo spettacolo viene presentato oggi dall’assessore con delega alle pari opportunità Valeria Porelli, dal presidente della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza Enrico Hüllweck e da Monique Pepi.

Lo spettacolo è un viaggio emotivo all'interno di una società che tende sempre più a colpevolizzare la donna piuttosto che a sostenerla e difenderla, raccontato attraverso le maestose arti della danza, della musica e della recitazione, per trasportare lo spettatore nel racconto quotidiano e reale di una vittima. Una produzione inedita che nasce dall'emergenza di toccare temi delicati e sensibili, esplorando con la stessa delicatezza corpi e volti femminili che racchiudono storie e dolori. Gli artisti dello spettacolo, puri elementi che attraverso le diverse arti diventano strumento di emozioni, paure, speranze e tragedie. Il lirismo dei musicisti, la plasticità dei corpi, il pathos degli attori e la purezza evocativa del canto, si addentreranno nel buio che ha avvolto tante vittime, violando le loro anime. Questo spettacolo vuole toccare la coscienza di ogni spettatore, ciascuno dei quali fa parte di una società e di un sistema che non può più permettersi di rimanere a guardare, ma che deve agire attraverso un cambiamento culturale.

Racconta la storia di una giovane donna (Flora Contrafatto) che vive con il marito (Alessandro Onorati) in un ambiente familiare dall’aria instabile, un’aria comune in molte case, fondata sul maschilismo e sul patriarcato. Ai costanti litigi assistono i bambini. La giovane madre e moglie non riesce a ricevere il giusto ascolto dalla società finché un giovane poliziotto (Roberto Luigi Mauri) le dona una speranza. A rappresentare le anime turbate di questi personaggi ci saranno i corpi dei danzatori (Marika Morra e Alfonso Maria Mottola). Le vicende sono realmente accadute poiché la sceneggiatura prende spunto dalla testimonianza di vittime di violenza e dalle pagine di un libro scritto da una giovane donna, vittima, che vive a Vicenza, che è riuscita a trovare la forza di sopravvivere. Lo spettacolo prende spunto dal libro di Emiliano Scorzoni ed è tratto dalla raccolta delle struggenti poesie della donna, vittima di femminicidio nel 2018. La drammaturgia della produzione è a cura di Flora Contrafatto.

La direzione musicale è del primo violino Enrico Balboni e la consulenza musicale di Loredana Piluso.

Il progetto si è valso della collaborazione dell’Istituto Canova di Vicenza nella sezione arti figurative e pittoriche per tutto lo studio dell’immagine della produzione.

La serata sarà presentata da Enrico Hüllweck.

Informazioni

Biglietto intero 25 euro

Biglietto ridotto (under 25 e over 65) 16 euro

Prevendite

Biglietteria del Teatro Comunale

tel. 0444324442

Prevendita online: https://toptix4.mioticket.it/TCVI/it-IT/shows/'giudicata%20colpevole%20%E2%80%A6'/events