L'Anonima Magangati in “Girotondo Pigafetta”, con Astichello, Seven Gnoms e Bàbata

Sabato 19 marzo alle 21, al Teatro San Marco di Vicenza, va in scena lo spettacolo Girotondo Pigafetta, originale omaggio teatral-cabarettistico-musicale dedicato all'esploratore e memorialista vicentino che fu con Magellano nella prima circumnavigazione del globo, tra il 1519 e il 1522.

Nell’ambito delle celebrazioni per i cinquecento anni della prima circumnavigazione del globo, guidata da Ferdinando Magellano fra il 1519 e il 1522, il vicentino Antonio Pigafetta, che ne fu attore e memorialista, sarà al centro in questi giorni di un’iniziativa tra le più originali e spassose pensate in suo onore: lo spettacolo di cabaret e musica "Girotondo Pigafetta", di scena sabato 19 marzo alle 21 al Teatro San Marco di Vicenza.

Firmato da Anonima Magnagati, Compagnia Astichello, Seven Gnoms e Bàbata, quattro nomi di spicco del teatro brillante, dialettale e musicale vicentino, il lavoro porta le firme di Antonio Stefani per il testo e di Aldo Zordan per la regia, il tutto partendo da un canovaccio del celebre drammaturgo Luigi Lunari, scomparso nel 2019, e sotto l'egida dell'Associazione culturale "Pigafetta 500", con il patrocinio e il sostegno del Comune di Vicenza.

Il pubblico si troverà alle prese con un Pigafetta catapultato ai nostri giorni, indaffarato a piazzare il suo libro di memorie fra show televisivi, social, new media e mille imprevisti, in un continuo via-vai temporale in bilico tra presente e passato.

Sul palcoscenico, arricchito dalle scene di Galliano Rosset, saranno impegnati gli attori-musicisti Ferruccio Cavallin, Pierandrea Barbujaini e Roberto Meneguzzo (dell'Anonima Magnagati), Alessandro D'Alessandro, Roberto Zoppelletto, Carlo Trentin (dei Seven Gnoms), Daniele Piva e Nicola Maranzan (dei Bàbata), Eleonora Tovo, Silvia Filippi, Stefano Dalla Stella, Paolo Di Prima, Davide Camazzini e Antonello Zorzan (della Compagnia Astichello).

Biglietti a 15 euro. Informazioni e prenotazioni allo 0444 922749, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Biglietteria online su www.tsmvicenza.it.