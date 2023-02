Un itinerario fuori da ogni canone, con paesaggi inconsueti nelle prime colline vicentine, in luoghi silenziosi e incontaminati dall'uomo.

Si parte dal parcheggio antistante il cimitero di Costabissara (dove non c'è alcun bar) ed in fianco potremo ammirare la chiesa longobarda dedicata a San Giorgio. Ci dirigiamo prima alla villa di Putin (che non è Vladimir ma si dice che sia originario da qui) e poi alla chiesa della Madonna delle Grazie. Successivamente, con direzione sud, per splendidi sentieri, giungiamo a Monteviale dove è prevista la sosta pranzo in ambiente convenzionato a menu libero o a base di broccolo fiolaro e raperonzolo (quest'ultima è l'erba spontanea più pregiata che esista in Italia, di sicuro nel Veneto, visto le cifre a cui viene venduta). Proseguiamo quindi per giungere al nostro punto di partenza con percorso ad anello.

DOMENICA 26/2/2023 DALLE ORE 09:30 ALLE 17:00

Giro nelle colline vicentine a nord di Creazzo e gustare il broccolo fiolaro e il raperonzolo.

DIFFICOLTA': facile/media.

DISLIVELLO ATTIVO: 350 m - LUNGHEZZA: 16 km - DURATA: 5 ore senza contare le soste -

ACCOMPAGNATORE PER CASO: Lucio Gelain tel. 3475548124 - lucio.gelain@escursionistapercaso.com

COSTI: contributo 5,00 euro a persona per rimborso spese organizzative da versare all'accompagnatore durante la sosta.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (anche per il pranzo a menu libero in trattoria) entro il giorno precedente all'evento solo tramite WhatsApp o SMS al 3475548124

