Trionfa Pogacar, è spettacolare sul Grappa, e si inchina all'arrivo

Pubblico delle grandi occasioni ad accogliera la maglia rosa sul Grappa e a Bassano e lui ha dato il cuore, e anche una borraccia ad un bambino, in questa tappa. Un altro assolo e un inchino al traguardo per ringraziare le migliaia di spettatori che lo hanno sostenuto. Tadej Pogacar ha voluto legittimare Giro d'Italia da record con una grande prova di forza e di classe, attaccando sulle rampe del Monte Grappa quando mancavano 36 km all'arrivo di Bassano. Grazie ai punti sommati sui GPM di giornata, Pogacar ha anche conquistato aritmeticamente la Maglia Azzurra.

Pogacar ha dominato la frazione, lunga 184 km e con un dislivello totale di 4.800 metri, staccando tutti i suoi avversari nel secondo passaggio sul Monte Grappa e tagliando il traguardo con oltre 2 minuti di vantaggio. Lo sloveno ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte corridore in gara e sembra ormai inarrestabile verso la vittoria finale.

Al secondo posto di tappa è arrivato Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), staccato di 2'22" da Pogačar. Terzo posto per Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), a 2'57".

Tra gli italiani, da segnalare il quarto posto di Matteo Tiberi (Trek-Segafredo) e la grande prestazione di Lorenzo Pellizzari (Bahrain Victorious), nono al traguardo.

La tappa di oggi è stata davvero spettacolare, con Pogačar che ha dato ancora una volta prova del suo talento eccezionale. Domani si conclude il Giro d'Italia con la cronometro individuale da Roma a Roma. Pogačar è già virtualmente vincitore, ma proverà sicuramente a conquistare anche l'ultima tappa.

5 vittorie in maglia Rosa: Tadej Pogacar eguaglia il record per un solo Giro di Learco Guerra (1934) e Eddy Merckx (1973). Alfredo Binda nel 1927 vinse 11 tappe da leader della generale quando la Maglia Rosa non era ancora stata istituita.

6 vittorie in un solo Giro, il miglior valore dal 2004, quando Alessandro Petacchi ne conquistò 9.

Tadej Pogacar affronta l’ultima tappa del Giro con un vantaggio di 9’56” sul 2° (Daniel Martinez). Si appresta a registrare il gap più elevato per una vittoria al Giro dal 1965, quando Vittorio Adorni vinse con 11’26” su Italo Zilioli.