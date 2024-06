Giro delle malghe di Caltrano al tramonto con cena

Prezzo non disponibile

Sabato 22 Giugno 2024, si svolgerà l'escursione dal titolo "Tra le malghe al tramonto. Giro delle malghe di Caltrano con cena in malga".

Escursione tra le Malghe di Caltrano verso il tramonto, assaporando la frescura del bosco e lasciandoci affascinare dal suggestivo panorama sulla Val d'Astico.

Per chi lo vorrà, sarà possibile fermarsi per una cena in malga.

Ritrovo alle ore 15.45 presso Rifugio Bar Alpino.

Dettagli escursione:

Escursione facile con una durata di 4 ore (cena esclusa), la lunghezza del percorso è di 7 km fino ad arrivare ad un dislivello di 300 mt.

Adesione alla cena da comunicare al momento della prenotazione.

Prenotazioni entro le ore 12:00 di Sabato 22 Giugno 2024, inviando una mail all'indirizzo info@visitpedemontana.com oppure un messaggio Whatsapp al numero 3792117336, indicando il numero di adulti e/o bambini partecipanti.

Escursione rinviata in caso di maltempo.

Organizzata da OGD Pedemontana Veneta e Colli con Viandanti DiVersi, Guide Ambientali Escursionistiche