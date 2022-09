Aperitivo per single a Vicenza

Una vita frenetica, sempre occupato con il lavoro e a malapena un po’ di tempo per la famiglia e un paio di amici? Come organizzarsi per fare nuove conoscenze?



“Primo appuntamento” è un appuntamento al buio che si svolge in un locale di fronte ad un buon aperitivo.

La registrazione ci è necessaria per raccogliere i dati utili a valutare le compatibilità degli aspiranti partecipanti e predisporre coppie che possano essere affini. Il nostro staff provvederà quindi alla selezione delle persone più affini alle tue caratteristiche tra i prenotati e daremo il via a questa nuova possibilità!



Solo una volta ricevuto la conferma da parte del team del tuo appuntamento avrà luogo un incontro dal vivo. Ricorda che se non riceverai il messaggio entro 3 giorni prima dell'appuntamento l'evento non sarà confermato. Prendi questo momento in spensieratezza e come un occasione per allargare la tua cerchia di amicizie. E se sarà il principe/principessa ben venga...



Fascia di età, le coppie verranno abbinate per fascia di età



Orari 20:00



Costi Quota possessori VIP CARD OJ: € 5



Quota SENZA VIP CARD: € 10 uomo e 8€ la donna



La quota comprende: organizzazione tecnica + tavolo riservato con una persona single potenzialmente affine

La quota non comprende: menu aperitivo libero alla carta

L’evento è su prenotazione



Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 1 Ottobre. Per il versamento della quota riceverete un messaggio dal team via whatsapp o sms.



Informazioni per il ritrovo

Incontro alle 20:00 al Ostaria Il Grottino Piazza dell'Erbe, 2, 36100 Vicenza VI



Per ulteriori informazioni, prenotazioni e domande

Contattare Anthony al 3488781211



Lo staff di Oj Eventi Single vi aspetta per vivere una serata emozionante.