Apericena elegante di fine estate per single

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Come funziona?

Un apericena elegante di fine estate per conoscere single nella tua città. Ci troveremo alle ore 19:00 presso il Caffè Vero House. Ti aspetta una serata spensierata, di nuove conoscenze e convivialità.

Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne.

La nostra animatrice Debora sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l’occasione giusta per poter fare nuove amicizie!



Dress code

casual-elegante



Fascia di età

40-55 anni



Orari

19.00



Menu’

STUZZICHERIA

PIZZETTINE E SALATINI IN SFOGLIA MISTI.

POLPETTINE DI MANZO CON SALSA ALLO YOGURT E MISTICANZA.

POLENTINA FRITTA AL PROFUMO DI ROSMARINO CON MOUSSE DI RICOTTA

BEVERAGE INCLUSO:

1 CARAFFE DI SPRITZ (APEROL,CAMPARI,BIANCO,BIRRA, ANALCOLICO) e 1

BOTTIGLIE DI PROSECCO, VINO BIANCO VINO ROSSO OGNI 6 PERSONE

ACQUA



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 22€ (11€ in caparra per riservare il posto + saldo 11€ sul posto)



Quota senza Vip-card donna: 21€ (10€ in caparra per riservare il posto +saldo 11€ sul posto)



Titolari Vip-card: 18€ (7 € in caparra per riservare il posto +saldo 11€ sul posto)



Sconti se porti degli amici

Se porti 5 amici all’evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l’evento per te sarà gratuito.



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 9 Settembre



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single+ animatrice oj eventi single+apericena