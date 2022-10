Giovanni Floris, il popolare giornalista venerdì a Bassano

Un giallo, un complotto, una commedia dal ritmo incalzante, un percorso scanzonato ma ricco di cultura tra le pagine, il pensiero e gli autori di un secolo di letteratura: questo romanzo multiforme è in se stesso un gioco. Libero, appassionato e imprevedibile, perché i libri non finiscono mai di sorprendere.

Venerdì 28 ottobre 2022 alle 18 Giovanni Floris presenta il suo nuovo libro "Il gioco" alla Libreria Palazzo Roberti di Bassano.

Per partecipare all'incontro non è necessaria la prenotazione. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere.

Quando Rossella Catrambone, studentessa modello, scompare, è inevitabile che i sospetti si appuntino sui due ripetenti bulli dell’ultimo banco: Mansur detto Momo, italiano di seconda generazione, e Francesca, colonna dell’estrema destra del quartiere periferico di Torre Bruciata. I sospetti della polizia, si intende, ma non quelli del loro professore di lettere, Paolo Romano, che decide di aiutarli a scoprire la verità (e a restare fuori dalla galera). Ma i giorni passano, la ragazza non ricompare e si accumulano indizi inquietanti quanto stranamente

letterari: una pista porta a Edgar Allan Poe, una a Giordano Bruno, una ai surrealisti… intanto, il professor Pastore, il complottista della scuola, è convinto che la chiave di tutto sia nascosta nei sotterranei del Vaticano e, quel che è peggio, lo dice in televisione. È solo l’inizio di una pericolosa caccia al tesoro a cui i tre saranno costretti a giocare in compagnia di strani alleati: una preside favorevole alle droghe sintetiche e un bibliotecario ex criminale. Li salveranno i libri, o sono proprio le parole a uccidere?

GIOVANNI FLORIS, (Roma, 1967) ha seguito come inviato del «Giornale Radio Rai» i maggiori avvenimenti di politica, esteri ed economia. Ha condotto Radio anch’io, è stato corrispondente dagli Usa nel 2002. È autore e conduttore di Dimartedì su La7, dopo tredici anni di Ballarò su Rai3. Ha scritto numerosi saggi e romanzi, tra questi ricordiamo il più recente: Quella notte sono io (Rizzoli 2016). Per Solferino ha pubblicato Ultimo banco (2018) e L’Alleanza (2019).