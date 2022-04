Giovani pianisti del Conservatorio suonano Chopin e Granados

Si prepara per la settimana un nuovo appuntamento con “Primo Movimento - I giovani pianisti del Pedrollo”, la rassegna promossa dalle Scuole di Pianoforte del Conservatorio di Vicenza dei proff. Luca Fortunato Marra, Federica Righini, Daniele Roi, Cristina Stella, Marco Tezza, Jolanda Violante, Riccardo Zadra, dedicata ai più promettenti studenti dello strumento. Il concerto di giovedì 21 aprile 2022, alle ore 17.00, presso la Sala “Marcella Pobbe” di Contra’ San Domenico, offre al pubblico un programma particolarmente impegnativo, a cominciare dalla Fantasia-improvviso in do diesis minore op. 66 di Fryderyk Chopin (1810-1849) proposta da Paola Filippi: il più famoso e il più eseguito degli “Improvvisi” di Chopin, risalente al 1834 e pubblicato postumo nel 1855, è un’opera di alto valore artistico che si dipana fra intimismo, mutamenti di umore e armonie fluttuanti in un’atmosfera che restituisce il mondo interiore chopiniano e il sentimento romantico. A seguire un altro brano chopiniano eseguito da Richard Bortolan, la Ballata in fa minore op. 52: composizione in cui si evidenziano la ricerca timbrica sullo strumento, tipica dell’ultimo Chopin, la sperimentazione contrappuntistica e, in parte, il modello della forma sonata. Di Chopin si ascolterà infine, nell’interpretazione di Gabriele Visentin, l’Andante spianato e grande polacca brillante op. 22, pezzo scritto in due riprese, a distanza di cinque anni circa: la Grande Polacca è fatta risalire al 1830, quando il musicista era ancora in Polonia, mentre l’Andante spianato viene datato al 1835, anno in cui le due composizioni, così accorpate, furono eseguite pubblicamente in un concerto di beneficenza. L’Andante dichiara come propria ispirazione il Concerto per violino e orchestra n. 3 di Niccolò Paganini. Visentin eseguirà poi lo Studio in do diesis minore op. 42 n. 5 di Alexandr Skrjabin (1872-1915), brano che il compositore e pianista virtuoso Rachmaninov, durante una tournée in onore di Skrjabin, non esitò a definire “uno studio difficile”. Per la conclusione due pezzi di area spagnola affidati a Myriam Pento: “Quejas o la maja y el ruiseñor” (“La fanciulla e l’usignolo”) di Enrique Granados (1867-1916), parte della suite Goyescas op. 11 ispirata dall’opera del pittore Goya, e “Evocación” e “El puerto”, dal primo libro di “Iberia”, suite per pianoforte considerata l’opera capolavoro, nonché la più conosciuta, di Isaac Albeniz (1860-1909); “Evocación”, in ricordo della terra natale, combina elementi impressionistici e del folclore del sud della Spagna, “El puerto” è uno “zapateado” (una forma di danza spagnola) dedicato a Cadice, città portuale.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi tramite la piattaforma Evenbrite. Obbligatori per accedere Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata.