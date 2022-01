Giorno della memoria a Vicenza: tutte le iniziative per non dimenticare

Il giorno della Memoria ricorda il 27 gennaio 1945, giorno della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e la scoperta del dramma della Shoah e dell'Olocausto: la data è stata dunque simbolicamente scelta per commemorare una tragedia enorme ma anche per coltivare la Memoria contro l’indifferenza e le ingiustizie.

Per ik Giorn o della Memoria il Comu n e di Vicenza, assieme a Biblioteca Bertoliana, Accademia Olimpica, ISTREVI, Teatro Comunale Città di Vicenza, Conservatorio Pedrollo, organizza due settimane di appuntamenti : dal 2 1 gennaio al 6 febbraio l a città accoglierà mostre, incontri, concerti, spettacoli e momenti di riflessione per bambini, giovani e adulti per educare a una prospettiva culturale contro i pregiudizi e per contribuire a diffondere la conoscenza della S toria.

Il programma di iniziative vanta il patrocinio della Comunità Ebraica di Venezia e di Verona e la collaborazione culturale della Fondazione ex Campo Fossoli, che per l'occasione propone nella sede di Palazzo Cordellina la mostra "Frida e le altre. Storie di donne, storia di guerra: Fossoli 1944”, a cura di Elisabetta Ruffini, con una integrazione a cura di Luciano Zampese; la mostra, che andrà a ricordare la figura di Katia Bleier, moglie di Luigi Meneghello, rappresenta anche l’occasione per aprire le celebrazioni vicentine per i 100 anni dalla nascita di Luigi Meneghello.

Hanno collaborato a sostenere le iniziative: Il Giornale di Vicenza, La Voce dei Berici, TVA, Fondazione di Storia, Cinema Odeon, Azione Cattolica, ESAC Università del Gusto Confcommercio, Interact- Rotary Vicenza, La Farandola, Rigoni di Asiago, Inner Wheel Vicenza.

Programma