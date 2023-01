Giorno della Memoria a Sovizzo: il film del regista vicentino Dellai su Auschwitz

Proiezione del film “Oscar” del regista vicentino Dennis Dellai, in programma venerdì 27 gennaio alle ore 20:45 nell’Auditorium delle Scuole Elementari in via V. Alfieri 3.

L’evento è stato organizzato in occasione del “Giorno della Memoria”, istituito con legge dello Stato per ricordare l’Anniversario della Liberazione del Campo di sterminio di Auschwitz avvenuta il 27 gennaio del 1945.

“Anche quest’anno vogliamo unire i nostri sforzi per non dimenticare le milioni di vittime innocenti dell’odio razziale” incalza Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo, e prosegue: “Rendere partecipi tutti i cittadini, è per la nostra Amministrazione il modo migliore per riflettere insieme su questa tragedia”.

Dennis Dellai, regista vicentino autore del film, parteciperà di persona alla proiezione introducendo la propria opera e rispondendo ad eventuali domande da parte del pubblico durante la serata.

La storia narrata nel film è ispirata alla vicenda di Oscar Klein, jazzista ebreo austriaco, il quale nei primi mesi del 1944 riuscì a sfuggire alle persecuzioni naziste grazie all’aiuto di un’organizzazione partigiana del Vicentino, divenendo in seguito una delle più celebri stelle europee della musica jazz.

La proiezione del filmato sarà ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili.