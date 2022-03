Giornate Fai di Primavera: le aperture straordinarie a Vicenza e provincia

Tornano le Giornate FAI di Primavera questo fine settimana. Il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, che quest'anno raggiunge la trentesima edizione e torna nella sua tradizionale collocazione temporale, il primo weekend di primavera.

L’evento di punta del FAI, grazie al quale sono stati aperti al pubblico e valorizzati più di 14.000 luoghi d’arte e natura in tutta Italia per un totale di oltre 11.000.000 di visitatori, avrà come protagonista assoluto lo straordinario e ricco patrimonio italiano, da scoprire e riscoprire partecipando alle visite - a contributo libero - proposte dai volontari del FAI in oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria vigenti.

Luoghi aperti a Vicenza e provincia

I luoghi straordinariamente aperti sabato 26 e domenica 27 marzo, saranno:

VILLA REZZONICO BASSANO DEL GRAPPA

Sabato: 00:00 - 00:00 / 14:30 - 17:00

Note: Turni di visita con max 20 persone.

Domenica: 09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

Note: Turni di visita con max 20 persone.

Il bene si trova in centro a Bassano del Grappa lungo la statale che porta a Padova. E' una costruzione imponente con adiacenti due barchesse e una piccola cappella privata dedicata a San Giovanni Battista, è ben visibile dalla strada, facilmente raggiungibile. Attorno alla villa si apre un bellissimo e ben curato giardino dal quale si possono godere le montagne dell'Altopiano di Asiago il Monte Grappa e il gruppo del Montello, uno spettacolo della natura che rende il luogo ancora più affascinante. Villa Rezzonico è una testimone importante della vita di Bassano dalla sua nascita ad oggi. Sempre protagonista ed altera ha saputo sopravvivere a momenti di abbandono, ritornando sempre la suo antico splendore. Negli ultimi anni, grazie ad un illuminato nuovo propretario, è stata completamente restaurata, sia all'interno che all'esterno, con grande cura e particolare attenzione alle opere d'arte. Entrare ora in villa sembra di sentire l'atmosfera di quei bei tempi andati...anzi no ritornati!

La villa fu costruita negli anni 1702-1703 per volere di Giambattista Rezzonico (Venezia, 1º giugno 1740 – Roma, 21 luglio 1783) come semplice casa dominicale. Saranno gli eredi di Giambattista negli anni a venire che trasformeranno questa piccola casa nella monumentale villa di oggi, anche per volere del Papa Clemente XIII che ne fece una villa di rappresentanza dove spesso si rifugiava durante gli anni in cui era Vescovo a Padova e poi Papa a Roma. La villa è enorme e il suo aspetto esteriore davvero imponente con 4 grandi torri laterali che la fanno sembrare un castello. La particolarità di questa villa è il contrasto inaspettato fra il suo esterno e gli interni , curati nei particolari, ricchi di stucchi, dipinti, scalinate in marmo e molto altro che la rendono uzn vero gioiello. Chi visita villa Rezzonico rimane stupefatto e a volte incredulo non solo per la sua bellezza, grandezza ecc. ma anche per la sua incredibile storia. Nulla trapela all'esterno di quanto avviene al suo interno...sarà una sopresa! La visita guidata dei nostri Apprendisti ciceroni, che da mesi si stanno preparando, vi faranno prcorrere secoli di storia passeggiando nel raffinato salone delle feste, scalinate in marmo, salotti ricchi di collezioni di stampe antiche, la biblioteca con i due dipinti di Papa Clemente XIII e tanto tanto altro.

La villa, che come abbiamo detto nasce come casa dominicale, è stata completamente trasformata negli anni dal 1730 al 1740 per opera del famoso architetto Giorgio Massari, già impegnato a Venezia con Cà Rezzonico, altra splendidsa proprietà della famiglia. Comincerà in questi anni il periodo di massimo splendore della villa, grazie alla cura e vita sociale dei discendenti e di Papa Clemente XIII che qui soggiornava mentre era vescovo a Padova e poi Papa a Roma. Frequentatore abituale della villa, e non solo, è stato il Grande Antonio Canova che oltre a numerosi interventi in villa farà anche la monumentale tomba di Papa Rezzonico in Basilica a Roma.

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

La villa è un bene privato ed è generalmente chiusa. Viene aperta solo in occasione di particolari eventi quali incontri culturali, eventi privati. Le visite guidate organizzate per le Giornate FAI di Primavera racconteranno la storia della villa dalla sua origine ai tempi dell'ultima proprietaria ...Semitecolo, un'altra storia affascinante di una donna di grande coraggio e inziative...altra storia inaspettata e davvero poco conosciuta da non perdere!

VISITE A CURA DI Apprendisti Ciceroni Liceo "G.B. Brocchi", ISS "G.A. Remondini" di Bassano del Grappa, Volontari FAI, universitari.

VILLA REPETA BRESSAN CAMPIGLIA DEI BERICI

Sabato: 10:00 - 18:00

Note: Gruppo massimo di 18 persone. Turni di visita ogni 15 minuti.

Domenica: 10:00 - 18:00

Note: Gruppo massimo di 18 persone. Turni di visita ogni 15 minuti.

Villa Repeta Bressan, sorge poco a nord del paese di Campiglia dei Berici, al centro di un'estesa proprietà, in Provincia di Vicenza. La grandiosità e l'eccellenza del complesso, nel contesto ambientale rurale in cui è inserito, rimane ancora praticamente intatto e l'originario legame tra le ville venete con le vie d'acqua viene sottolineato dalla presenza della roggia.

Villa Repeta è una villa veneta edificata nel 1672 sui resti della precedente villa palladiana, distrutta da un incendio fra il 1640 e il 1672. Recenti studi hanno portato alla luce il disegno del progetto originario, ideato da Andrea Palladio per Mario Repeta intorno al 1557. Il progetto viene descritto ne "I Quattro Libri dell'Architettura" e sembra differire molto dalla costruzione attuale, voluta da Enea e Scipione Repeta. Passata nelle mani della famiglia Bressan, la proprietà è stata conservata e restaurata alla fine del 1900.

La cinquecentesca Villa Repeta rappresenta uno dei progetti più singolari all'interno della produzione di Palladio. Il disegno della villa potrebbe essere frutto di un preciso stimolo della committenza e rispecchiare le idee eterodosse ed egualitarie di evidente matrice luterana della famiglia Repeta. Completamente diversa è la villa seicentesca voluta da Enea e Scipione Repeta, che si presenta come un edificio chiuso e severo, nettamente separato dai fabbricati rustici, quasi a voler manifestare anche nelle architetture l'impronta militaresca e feudale della casata.

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

L'apertura di Villa Repeta Bressan rappresenta l'occasione per visitare una proprietà raramente fruibile al grande pubblico. Accolti dai Narratori del Gruppo FAI Giovani Vicenza e dagli Apprendisti Ciceroni , i visitatori verranno accompagnati nell'antica proprietà della famiglia Repeta. Il percorso si sviluppa tra le sale affrescate, dipinti e mobilio d'epoca della Villa sino all'antico brolo, dal quale si può vedere l'intera proprietà, dalla barchessa alla vecchia "colombara". Una preziosa opportunità per conoscere le vicende storiche della famiglia Repeta, inquieta protagonista della vita civile vicentina del Cinquecento e le differenze stilistiche del progetto palladiano rispetto alla Villa seicentesca.

VISITE A CURA DI Volontari FAI Giovani Vicenza e Apprendisti Ciceroni dell'Istituto di Istruzione Superiore di Lonigo "Rosselli-Sartori"

ANTICA PARROCCHIALE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Sabato: 00:00 - 00:00 / 15:00 - 17:00

Note: Gruppi massimo di 20 persone. Due turni di visita

Domenica: 00:00 - 00:00 / 15:00 - 17:00

Note: Gruppi massimo di 20 persone. Due turni di visita

La Cappella privata di Villa Repeta in località Piazza Vecchia è l'antica parrocchiale del paese. Situata nel Parco della Rimembranza, l'antica chiesa di Campiglia dei Berici è di proprietà della Famiglia Bressan.

L'antica Parrocchiale era originariamente dedicata a San Pietro. Ricostruita nel 1519, alla fine dell'Ottocento venne ritenuta inadeguata ad accogliere i fedeli, cresciuti di numero, e venne acquistata dai Bressan, che la intitolarono a San Valentino.

La facciata cinquecentesca ha un aspetto monumentale con il portale con semicolonne corinzie, che sostengono un timpano interrotto. Rimane una traccia dell'affresco raffigurante lo stemma dei Repeta nel rosone cieco. All'interno era conservata in una nicchia una pregevole Madonna con bambino di Andrea Briosco, detto “le Riccio”, ora custodita presso la chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo. Di particolare importanza sono le tele con le Storie di San Pietro, attribuite a Francesco Montemezzano, allievo di Paolo Veronese.

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

Il Gruppo FAI Giovani Vicenza aprirà le porte dell'antica Parrocchiale di Campiglia dei Berici: un'occasione per vedere un luogo solitamente non accessibile. Sarà eccezionalmente possibile visitare l'interno della Chiesa anticamente intitolata a San Pietro e approfondire la storia della Famiglia Repeta. Dal suggestivo Parco della Rimembranza si accederà agli interni: le tele di Francesco Montemezzano, allievo di Veronese, gli affreschi e gli stucchi. La visita è dedicata agli Iscritti FAI.

VISITE A CURA DI Volontari FAI Giovani Vicenza e Apprendisti Ciceroni dell'Istituto di Istruzione Superiore di Lonigo "Rosselli-Sartori"

INGRESSO DEDICATO AGLI ISCRITTI FAI CON POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI IN LOCO

PARCO QUERINI VICENZA

Sabato: 10:00 - 18:00

Note: Turni di visita ogni 15 minuti

Domenica: 10:00 - 18:00

Note: Turni di visita ogni 15 minuti

Parco Querini è un polmone verde di più di 10 ettari, situato nel centro storico di Vicenza, tra il fiume Bacchiglione, il suo affluente Astichello e i resti delle mura veneziane, lungo viale Rodolfi. Fu parco privato annesso al palazzo di Contrà San Marco, voluto dai conti Capra all'inizio del XIX secolo, come giardino, ma anche brolo per le coltivazioni agricole. Verso la fine dell'Ottocento la proprietà passò ai Querini e poi ai Rezzara ed è di proprietà comunale dagli anni Sessanta.

Un viale rettilineo circondato da statue collega il palazzo a un tempietto circolare progettato nel 1820 da Antonio Piovene in stile neoclassico. Il tempietto, con 12 colonne ioniche che sorreggono una cupola circolare, è situato su una collina artificiale, circondata da uno stagno alimentato dal fiume Astichello. Alla base della collina sono stati trovati i resti di una ghiacciaia. Le statue (26), i gruppi scultorei (2), i vasi (12) e gli obelischi (4)sono attribuibili alla bottega del Marinali, al Gai, al Torretto e al De Putti. Raffigurano prevalentemente personaggi mitologici e allegorici. Ai lati del viale il parco è organizzato in ampi spazi a prato, una “carpinata” (doppio filare di carpini) lungo Viale Araceli forma una bellissima galleria e la zona nord-est offre un boschetto di origine settecentesca.

Dal lato opposto rispetto al palazzo sono situate le serre e una piccola struttura in stile neogotico, detta castelletto. E' in corso il recupero delle serre che risalgono a inizio dell'Ottocento, forse su progetto di Giuseppe Jappelli. Confinavano con alcuni fabbricati agricoli verso piazza Araceli, che il conte Antonio Capra aveva fatto costruire al posto del convento delle Clarisse, per la produzione degli agrumi. Jacopo Cabianca nel 1805 ne descrive la bellezza.

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

Un bene da conoscere, da guardare e non da vedere, che nasconde una storia interessante e unica per la Città di Vicenza. Il parco pubblico, solitamente aperto, racconta per la prima volta la sua storia

INIZIATIVE SPECIALI

Grazie a Pier Jacopo Rinaldi, discendente della famiglia Querini Rezzara, i visitatori potranno apprendere notizie del passato legato al Parco e dei suoi ricordi. Sarà presente sabato e domenica dalle 10.00 alle 11.00. Visita esclusiva per gli Iscritti FAI, con possibilità di iscrizione in loco. contributo richiesto a partire da € 6.00

VISITE A CURA DI Delegazione FAI Vicenza e Apprendisti Ciceroni del Liceo Lioy