Giornate Fai di Primavera: le aperture straordinarie nel vicentino

Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e alle storie inedite e inaspettate che custodisce con visite a contributo libero in 750 luoghi speciali in 400 città, dai grandi capoluoghi ai piccoli comuni, dai centri storici alle province, da Nord a Sud della Penisola. Nel vicentino 5 aperture straordinarie, con visite guidate dai giovani ciceroni del Fai, senza prenotazione.

VILLA STECCHINI

Villa Stecchini, situata a Romano d'Ezzelino vicino a Bassano del Grappa, è immersa in un contesto di colline e campagna. Nota per la sua storia legata alla nobile famiglia Stecchini sin dal '400, la villa mantiene l'aspetto originale con interventi conservativi. Caratterizzata da soffitti "alla Sansovina" e pavimenti in "pastellone veneziano", vanta un giardino con statue significative. Durante le Giornate FAI, sarà possibile esplorarne la storia, le stanze private e la cappella, con visite guidate anche in lingue straniere.

Sabato: 15:00 - 17:30. Domenica: 09:30 - 12:30 / 14:30 - 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

PALAZZO DEL MONTE DI PIETA'

Il Palazzo del Monte di Pietà, situato in Piazza dei Signori a Vicenza, è un edificio storico che racchiude la Chiesa di San Vincenzo. Costruito tra il XV e il XVII secolo, testimonia le trasformazioni culturali e sociali della città, dalla cacciata degli ebrei nel 1485 alla creazione della biblioteca civica Bertoliana. Durante le Giornate FAI, sarà possibile esplorare questo complesso ricco di opere d'arte, affreschi e architettura elegante, offrendo una visione unica sulla storia vicentina e un'incomparabile vista su Piazza dei Signori.

Sabato: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30). Domenica: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

PALAZZO ROI

Il Palazzo del Marchese Giuseppe Roi, situato in Contrà San Marco a Vicenza, risale al sito dell'antica chiesa di San Marco e fu acquisito dalla famiglia Roi nel 1814. Ristrutturato in stile lombardesco nel 1891, l'edificio riflette l'eleganza veneziana e il Rinascimento vicentino. Durante le Giornate FAI, in occasione del centenario della nascita del Marchese Boso Roi, si offre una rara opportunità di esplorare il palazzo, normalmente chiuso al pubblico, e di ammirare le sue ricche collezioni e arredi, gestiti oggi dalla Fondazione Giuseppe Roi a supporto della cultura vicentina.

Sabato: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30). Domenica: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

APPARTAMENTO ROI IN PALAZZO CHIERICATI

La collezione Roi, donata al Museo Civico di Vicenza dal marchese Giuseppe Roi, comprende 94 opere di artisti illustri come Tiepolo e Picasso, con un focus su disegni e caricature. Le opere sono esposte permanentemente nelle sale Roi di palazzo Chiericati, offrendo una vista unica su Corso Palladio. Durante le Giornate FAI, si potrà esplorare l'appartamento e ammirare la collezione d'arte, oggetti e arredi del marchese.

Sabato: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30). Domenica: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)

VILLA PIOVENE PORTO GODI

Villa Piovene Porto Godi, situata a Lugo di Vicenza, offre una vista mozzafiato dalla sua posizione sulle pendici del colle di Lonedo. Sebbene la sua attribuzione a Palladio sia dibattuta, la villa presenta caratteristiche architettoniche maestose, inclusi un giardino terrazzato antistante e uno privato sul retro. Durante le Giornate FAI, sarà possibile esplorare gli interni della villa, grazie all'ospitalità del Conte Cesare Vergnano, per scoprire da vicino la bellezza e la storia di questo complesso patrimonio UNESCO.

Sabato: 10:00 - 17:00 (ultimo ingresso 17:00). Domenica: 10:00 - 17:00 (ultimo ingresso 17:00)