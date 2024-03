Giornate FAI di Primavera, visita a Villa Piovene Porto Godi

Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano in tutta Italia le Giornate FAI di Primavera 2024, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, nonché il maggior evento di raccolta fondi per il FAI. Come volontari del Gruppo FAI Giovani di Vicenza avremo il piacere di aprire le porte di Villa Piovene Porto Godi a Lonedo di Lugo di Vicenza, inserita dal 1996 nel sito UNESCO "Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto".

Grazie alla generosa ospitalità della proprietà, il Conte Cesare Vergnano, si andrà alla scoperta di una delle ville più affascinanti dell'Alto vicentino, per contesto, posizione e storia. Oltre ai pittoreschi giardini e agli esterni della villa, saranno aperte in via straordinaria alcune delle sale interne della villa.

Ad orari specifici, inoltre, sarà possibile visitare il parco romantico, di gusto ottocentesco.

Sabato 23 e domenica 24 marzo Villa Piovene Porto Godi Indirizzo: Via Andrea Palladio 51, 36030 Lugo di Vicenza (VI)

Visite accompagnate dai Narratori FAI Giovani dalle 10.00 alle 17.00 - Turni di 25 persone ogni 15 minuti

Non è prevista la prenotazione. Contributo suggerito a partire da 3€. Essendo presente una ampia scalinata e ghiaia, il luogo purtroppo non è accessibile a persone con disabilità

In caso di maltempo, l'evento si svolgerà ugualmente

Parcheggi Fronte Villa Presso Villa Godi Malinverni. Non è consentito l'accesso ad animali

Sabato 23 e domenica 24 marzo Alla scoperta di Antonio e Guido Piovene: Visite speciali al Parco Romantico di Villa Piovene Porto Godi Indirizzo: Via Andrea Palladio 51, 36030 Lugo di Vicenza (VI)

Visite accompagnate dai Narratori FAI Giovani esclusivamente alle ore 11, 12, 14, 15, 16 Non è prevista la prenotazione

Contributo per Iscritti FAI 3€; Contributo per non Iscritti 5€ Il luogo purtroppo non è accessibile a persone con disabilità In caso di forte pioggia, questo evento potrebbe essere cancellato Parcheggi Fronte Villa Presso Villa Godi Malinverni Non è consentito l'accesso ad animali Gruppo FAI Giovani di Vicenza