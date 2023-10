Giornate Fai d'Autunno: i palazzi aperti a Vicenza e provincia

Prezzo non disponibile

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Il pubblico potrà meravigliarsi di fronte alla ricchezza e alla varietà dei tesori di storia, arte e natura che si celano, inaspettati e stupefacenti, in ogni angolo della Penisola: tra questi si scopriranno palazzi storici, ville, chiese, castelli, e ancora esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi.

Le aperture straordinarie a Vicenza

Chiesa San Felice e Fortunato a Vicenza - apertura straordinaria sabato e domenica

La Basilica, intitolata ai Santi martiri Felice e Fortunato, è una chiesa di Vicenza la cui origine risale al IV secolo; il suo aspetto attuale romanico è dovuto soprattutto alla ricostruzione del XII e ai restauri del XX secolo. Per oltre un millennio alla basilica fu annessa la più importante abbazia benedettina del territorio vicentino. La chiesa che ammiriamo oggi, costruita su un antico sepolcreto romano, venne eretta quando le spoglie dei martiri (decapitati nel 303 ad Aquileia durante la persecuzione di Diocleziano) furono riportate nella città natale. Tra il IV e il V secolo, data la grande devozione nei confronti dei santi divenuti patroni della città, la Basilica fu ampliata. Data l'importanza, l'abbazia di San Felice ottenne, nel corso dei secoli, numerose donazioni.

Palazzo Valmarana Braga a Vicenza - apertura straordinaria sabato e domenica

Il maestoso Palazzo Valmarana Braga sorge nell'area ove vi era una vasta proprietà dei Conti Valmarana; nel 1565 Isabella Nogarola, vedova di Giovanni Alvise Valmarana, stipulava un contratto con l' "impresario" Pietro da Nanto, per costruire, in loco, un grande palazzo su progetto di Andrea Palladio. A causa del bombardamento del 18 Marzo 1945, l'edificio fu scoperchiato, subendo gravi danni nella parte superiore e negli interni del primo e del secondo piano. Sarà il Conte Dott. Luigi Braga Rosa, acquistato dalla famiglia Valmarana il palazzo in rovina nel 1960, ad iniziare il restauro e la ricostruzione delle parti demolite dalla guerra.

Chiesa di Santa Caterina a Vicenza - apertura straordinaria sabato e domenica

La chiesa di S. Caterina è situato nell'area di una chiesa del Duecento e nel contesto di un monastero di benedettine. Sorge lungo l'omonima contrada, a pochi passi dall'arco delle Scalette che permettono di salire a piedi a Monte Berico. Un tempo la via era denominata "la strada degli Umiliati", dal nome del primo gruppo laico che vi si era stabilito, perché caratterizzata da una elevata concentrazione di monasteri.

IN PROVINCIA

Luoghi affascinanti nella Provincia di Vicenza apriranno le loro porte per un evento speciale: il Teatro Comunale G. Verdi di Lonigo, un gioiello finemente decorato risalente alla fine dell'Ottocento, e Villa Pisani Bonetti, un capolavoro progettato da Andrea Palladio dopo il suo primo viaggio a Roma. Stamperia Tassotti a Bassano, un luogo di lavoro privato, ma grazie all'amicizia che la Famiglia Tassotti ha con il FAI apriranno le loro porte: un'occasione unica, imperdibile ed emozionante.

I Narratori del Gruppo FAI Giovani Vicenza e gli Apprendisti Ciceroni saranno i vostri guide, accompagnandovi alla scoperta di questi straordinari luoghi durante le aperture FAI.

Teatro Comunale G. Verdi, Lonigo. Sabato e domenica dalle 10.00 alle 17.00 Turni di visita ogni 15 minuti. Durata della visita: 45 minuti circa.

Villa Pisani Bonetti, Lonigo. Apertura straordinaria solo domenica 15 ottobre dalle 10.00 alle 17.00 Turni di visita ogni 15 minuti. Durata della visita: 45 minuti circa.

Grafiche Tassotti, Bassano. Apertura straordinaria solo domenica 15 ottobre della stamperia, è un tipico luogo di produzione degli anni '50, ma al suo interno è il Paese dei balocchi. Per scoprire il mondo della carta, i suoi colori, la qualità.

INFO IMPORTANTI